Stefan Barho, Bäckermeister mit Leib und Seele, ist gestorben. Neben der großen Trauer um einen beliebten Bürger, stellt sich in Immendingen nun auch die Frage, wie es mit der letzten Bäckerei weiter geht.

Immendingen trauert um Stefan Barho, der an den Folgen eines tragischen Verkehrsunfalls im Alter von 58 Jahren verstorben ist. In Oberbaldingen aufgewachsen führte er seit 1983 als Bäckermeister mit Leib und Seele die Bäckerei mit Stehcafé in der