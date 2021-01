von Jutta Freudig

Allerdings kann nicht ganz so schnell zur Normalität übergegangen werden, wie es sich die Verantwortlichen erhofft hatten: Die für Freitag, 22. Januar, angekündigte Hauptversammlung – coronabedingt in der Donauhalle geplant – muss angesichts der aktuellen Situation bereits wieder verschoben werden.

„Vermutlich findet die Versammlung im April oder Mai statt, wenn sich die Corona-Lage hoffentlich wieder entspannt hat,“ so der geschäftsführende Vorsitzende der Gemeindemusikkapelle, Mark Löffler. Auf der Tagesordnung der Sitzung hätten Teilneuwahlen gestanden. Unter anderem muss Löfflers Stellvertreter gewählt werden. Er selbst hat das Amt vor einem Jahr als Nachfolger von Christian Schol angetreten.

Noch unbeschwert feiern konnten die Gemeindemusiker 2020 ihr Neujahrskonzert, das den Auftakt für das Jubiläumsjahr zum 150-jährigen Bestehen bilden sollte. „Das Konzert war für uns alle so etwas wie ein Anker im restlichen Jubiläumsjahr“, so Mark Löffler. Alle anderen vorgesehenen Veranstaltungen sind dann wegen der Pandemie auf der Strecke geblieben. Das hindert die Gemeindemusikkapelle nun aber nicht daran, die ausgefallenen Aktivitäten 2021 möglichst nachzuholen. Hinter der Neuterminierung in diesem Jahr steht laut Mark Löffler auch Bürgermeister Manuel Stärk, kraft Amtes Vorsitzender der Kapelle.

Zwei musikalische Veranstaltungen

Erste Veranstaltung soll nach der verspäteten Hauptversammlung der „Tanz im Mai“ sein, den die Musiker immer mit einem konzertanten Teil eröffnen. Im November will man den Galaabend der Blasmusik nachholen. „Ich habe bereits dahingehend Kontakt aufgenommen mit den Vorsitzenden der anderen mitwirkenden Kapellen, Wolfgang Wieser vom Musikverein Zimmern und Claus Schmid vom Musikverein Hattingen„, so Löffler. Beide seien mit dem Nachholtermin einverstanden.