von Franz Dreyer

Mit Wehmut blickt man in Immendingen auf die 1980er Jahre zurück: Durch die in Konkurs geratene Immendinger Gießerei und Maschinenfabrik, dem zuvor größten gewerblichen Arbeitgeber der Gemeinde, standen 150 Beschäftigte auf der Straße. Erwin Fehrenbach (80), 25 Jahre in der Produktion tätig, erinnert sich noch an jene schwierige Situation.

Zeitzeuge Erwin Fehrenbach schaut sich das Luftbild der Maschinenfabrik an. | Bild: Franz Dreyer

Ganz überraschend kam der Niedergang des Unternehmens nicht. Das Fertigungsprogramm wurde zwar modernisiert und den Markterfordernissen angepasst. Nach einem Werksprospekt wurde ein lückenloses Formstücksortiment für den Gas- und Wasserleitungsbau und auch Produkte für den Armaturen-, Fahrzeug- und Maschinenbau produziert. Selbst in den arabischen Raum gingen Lieferungen.

Laut Betriebs-Chronik wurden in den Jahren ab 1975 über vier Millionen Mark investiert. Die dadurch entstandenen hohen Zinsbelastungen konnten jedoch nicht vollumfänglich durch Rationalisierung aufgebracht werden, was zu einem massiven Liquiditätsproblem führte und die Weiterführung des Unternehmens in Gefahr brachte. Im November 1984 erfolgte nach der Betriebs-Chronik deshalb der Verkauf an einen privaten Investor aus Rohrschach in der Schweiz.

Zwei Großbrände und Hochwasser

„Als der langjährige technische Leiter und einer der Geschäftsführer, Ludwig Haas, 1979 in den Ruhestand ging, gab es mehrfach Wechsel bei den technischen Betriebsleitern“, erinnert sich Fehrenbach.

Schwer getroffen habe das Unternehmen 1985 zwei Großbrände, die er als aktiver Feuerwehrmann hautnah miterlebte. Durch die verwüsteten Werksanlagen war die Produktion über Monate stark beeinträchtigt. Hinzu kamen Schäden durch Hochwasser

Konkurs Anfang Dezember 1989

Durch die Krise kam es im Dezember 1988 zu Verzögerungen bei der Lohnauszahlung. Der Konkurs Anfang Dezember 1989 bedeutete das Ende des Unternehmens.

Insbesondere für die älteren Arbeitnehmer war es schwierig, einen neuen Arbeitsplatz zu finden. „Ich war noch bei einer Gruppe, welche die vorhandenen Halbfertigprodukte nach vorheriger Lohnzahlung versandfertig machte“, erzählt der Zeitzeuge.

Kulisse für einen Kinofilm

Ein Investor zur Weiterführung des Unternehmens konnte nicht gefunden werden. Daran änderte sich später auch dadurch nichts, dass mit TV-Star Verona Feldbusch in den maroden Werksanlagen, die zu einem Schandfleck für das Ortsbild geworden waren, ein Kinofilm gedreht wurde.

Wo früher die Gießerei war, steht heute die Wohnanlage „Donaupark“. | Bild: Franz Dreyer

Die unbefriedigende Situation änderte sich erst, als es Bürgermeister Helmut Mahler gelang, 1,3 Millionen Euro Fördermittel des Landes bewilligt zu bekommen. Die Gemeinde ersteigerte das Areal, setzte den Rückbau um und schuf damit die Voraussetzungen für die heutige Wohnanlage Donaupark.

