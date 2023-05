Ein 18-Jähriger war am Montag gegen 14.30 Uhr im Bereich des Bahnhofplatzes am Steuer eines Mercedes 450 GLE unterwegs. Im Zusammenhang mit seiner Fahrweise spricht die Polizei in einer Mitteilung von „zu viel Übermut“. Auf der Straße habe der Fahranfänger das Auto mehrfach stark beschleunigt und die zulässige Geschwindigkeit innerhalb der geschlossenen Ortschaft überschritten.

Eine Motorradstreife der Polizei habe den Autofahrer gestoppt. Er habe gegenüber dem Beamten angegeben, erst vor Kurzem seinen Führerschein erworben zu haben und jetzt mit dem leistungsstarken Auto, das seinem Vater gehört, ein „bisschen Spaß“ haben zu wollen. Dieser „Spaß“ brachte dem jungen Autofahrer neben einem verkehrserzieherischen Gespräch eine Anzeige wegen Verursachens von unnötigem Lärm und zu schnellem Fahren ein.