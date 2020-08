Eine Mitarbeiterin erschrak, als sie in die Küche kam und der Fuchs in einem Regal saß. Nachdem Kollegen das Tier hinausbugsierten, wandte sie sich an die Polizei, weil sie vermutete, dass das Tier aufgrund des außergewöhnlichen Verhaltens eventuell krank ist. Der von der Polizei informierte zuständige Revierförster kennt bereits das Tier. Der Jungfuchs kann aufgrund einer Behinderung offenbar nicht jagen, weswegen er Futter im Müll und an den Gebäuden dort sucht. Eine Gefahr von dem Tier geht zwar nicht aus, aber ein Kontakt mit ihm sollte generell unterbleiben.