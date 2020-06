von Jutta Freudig

Fronleichnam wäre normalerweise in den sieben Pfarreien der Seelsorgeeinheit mit Gottesdiensten und Prozessionen gefeiert worden. In der Region Immendingen waren Feiern sowohl am Donnerstag als auch am kommenden Sonntag, 14. Juni, vorgesehen. Teils hatten die Pfarreien auch Prozessionen und das Legen von Blumenteppichen geplant.

Gottesdienst unter freiem Himmel

Wegen der Corona-Pandemie muss eines der wichtigen Feste im Kirchenkalender nun allerdings in wesentlich kleinerem Rahmen gefeiert werden. Zu streng sind die Auflagen für die Gottesdienste, als dass zum Beispiel in den Gotteshäusern der Ortsteile gefeiert werden könnte.

Damit trotzdem wieder einmal eine gemeinsame Feier stattfinden kann, ist für Donnerstag, 11. Juni, in Ippingen ein Gottesdienst unter freiem Himmel vorgesehen. Er wird um 10 Uhr im hinteren Hof des Rathauses und Feuerwehrhauses abgehalten.

Sitzgelegenheit mitbringen

Zu dem Anlass werden einige Sitzgelegenheiten aufgebaut. Eine Anmeldung für den Gottesdienst unter freiem Himmel ist nicht erforderlich. Wer einen garantierten Sitzplatz haben möchte, muss selbst für eine Sitzgelegenheit sorgen.

Bei dem Gottesdienst müssen die Teilnehmer wegen der Corona-Situation die vorgeschriebenen Abstände einhalten. Die Verantwortlichen geben vor Ort entsprechende Anweisungen. Seitens der Pfarrgemeinde wird empfohlen, zumindest beim Betreten und Verlassen des Platzes einen Mundschutz zu tragen. Bei schlechtem Wetter fällt der Gottesdienst unter freien Himmel ersatzlos aus.