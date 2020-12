Mit der Formel D Group startet noch zum Ende des Jahres ein neuer Dienstleister auf dem Automobilsektor im Immendinger Gewerbegebiet „Donau-Hegau“ gegenüber dem Daimler-Prüfzentrum. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Troisdorf bezieht einen Komplex aus zweigeschossigem Bürogebäude und Halle, die in nur neun Monaten Bauzeit entstanden sind.

Die rund dreieinhalbjährige Konzeption im Vorfeld, die das Projekt unter Einbeziehung der Gemeinde, des Investors, des Bauherren und des Mieters zur Baureife brachte, stammt vom Projektentwickler Adventus. Bis zu 50 Mitarbeiter will Formel D in Immendingen beschäftigen, davon 30 in der jetzt fertiggestellten ersten Ausbauphase.

Seit dem Baustart im April ist auf dem 6600 Quadratmeter großen Grundstück im Immendinger Gewerbegebiet ein Unternehmensgebäude entstanden, das in nachhaltiger Holzbauweise im KfW 55 Standard realisiert wurde und 390 Quadratmeter Bürofläche sowie 520 Quadratmeter Werkstattfläche bietet. In der Halle sind sieben Hebebühnen und eine komplette Werkstatteinrichtung untergebracht.

Durch eine zweite, freistehende Halle, die mittelfristig noch entstehen soll, ist die Werkstattfläche auf 2300 Quadratmeter Fläche erweiterbar. Bauherr für die Anlage ist die Value on Top GmbH in Baden-Baden. Realisiert wurden die Gebäude in Holzbauweise durch das Immendinger Unternehmen Zeller + Jochum Holzbau. Adventus-Geschäftsführer Ove Johannsen zeigt sich sehr zufrieden: „Es sind Holzgebäude entstanden, die aus unserer Sicht nachhaltig sind.“ Bewusst wurde darauf verzichtet, einfach eine Gewerbehalle in Form eines klassischen Industriebaus zu errichten.

Für den Mieter Formel D schließt sich mit dem Bezug des ansprechenden Neubaus in Immendingen ein „weißer Fleck“ auf der Karte der deutschen Standorte“, wie Vice-President Marcel Klehr bei dem im September aufwendig gefeierten Richtfest betont hatte.

Formel D plant mit der neuen Anlage unter anderem den Aufbau und die Inbetriebnahme von Prototypen, den Einbau von Messtechnik und Sensoren in Testfahrzeuge, die Fahrzeugtarnung, Erprobungsfahrten, Vergleichstests oder das Flottenmanagement von Testfahrzeugen. Bei dem Unternehmen handelt es sich um einen weltweit aktiven Dienstleister der Automobil- und Zulieferindustrie mit Hauptsitz in Troisdorf und 90 Standorten. Die Firma Formel D entwickelt markführende Konzepte und individuelle Lösungen für die Qualitätssicherung und Prozessoptimierung entlang der kompletten automobilen Wertschöpfungskette (feu)

Gewerbegebiet

Das Gewerbegebiet „Donau-Hegau“, benachbart zum Daimler-Prüf- und Technologiezentrum, zählt zu Immendingens florierenden Gewerbearealen. Es ist ideal an der Landesstraße 225 nach Engen gelegen und erhält ab dem kommenden Jahr über einen Kreisverkehr direkten Anschluss zur L 225 und in Richtung Daimler. Wegen des großen Interesses der Gewerbetreibenden plant die Gemeinde, das Gebiet um einen zweiten Abschnitt zu erweitern. (feu)