von sk

Mit mehr als zehn Millionen Euro fördert das Land in diesem Jahr Tourismusinfrastrukturprojekte der Kommunen. Die Grüne Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger freut sich, dass auch der Landkreis Tuttlingen zum Zug gekommen ist. Für ein interkommunales Projekt zur Inwertsetzung der Donauversickerung mit fünf Infopoints gibt es laut Wehinger 419 400 Euro.

„Das Naturphänomen Donauversickerung ist eine touristische Attraktion in der Region. Ich freue mich sehr, dass durch dieses Projekt den Besuchern noch umfangreichere Informationen geboten werden“, sagt Dorothea Wehinger. Kommunen seien wichtige Partner für die touristische Entwicklung des Landes. Deshalb sei es nur folgerichtig, dass das Land die Fördersumme seit 2016 verdoppelt hat. „Jeder Euro ist ein gut investierter Euro insbesondere im Ländlichen Raum“, betont Dorothea Wehinger.

Wehinger weiter: „In der Tourismusbranche arbeiten in Baden-Württemberg inzwischen rund 390 000 Menschen. Das Beste daran ist, dass diese Arbeitsplätze nicht exportierbar sind. Auch in der Corona-Krise sorgt die grün-geführte Landesregierung dafür, dass sich die touristische Infrastruktur weiter verbessert. Wir wollen den Erfolg der Tourismusbranche mit nachhaltigen Investitionen in die Zukunft dauerhaft sichern. Ich bin mir sicher, dass Urlaub im Ländle für viele Menschen immer attraktiver wird.“ 2020 werden durch das Tourismusinfrastrukturprogramm des Landes 29 Projekte gefördert und damit Investitionen in Höhe von mehr als 37,4 Millionen Euro angestoßen. Mit dem Tourismusinfrastrukturprogramm (TIP) werden wirtschafts- und strukturverbessernde Investitionen in die Tourismusinfrastruktur gefördert, die mittelbar Arbeitsplätze – überwiegend im ländlichen Raum – sichern oder schaffen und die Wirtschaft vor Ort stärken.