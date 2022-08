Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen: Was hat den Brand in Ippingen ausgelöst? Ein Zusammenhang zum einem zweiten Scheunenbrand im Kreis Tuttlingen wird nicht ausgeschlossen.

Gleich zwei Brände forderten die Feuerwehr im Landkreis Tuttlingen am Wochenende. In der Nacht zum Samstag brannte eine Scheune bei Neuhausen ob Eck, in der Nacht darauf eine Lagerhalle zwischen Immendingen und Ippingen. In beiden Fällen ermittelt