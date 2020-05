In Zeiten der Coronakrise mit den aktuellen Reisebeschränkungen hat in Ippingen ein handwerklich begabter Bürger seine Sehnsucht nach der weiten Welt zum Ausdruck gebracht.

An der Lindenberghalle steht seit 1. Mai ein Pfosten mit Entfernungsschilder.

So sind es zum Beispiel nach New York 6298 km, nach Dublin 1649 km oder Rio de Janeiro 9424 km. Auch dabei ist Moskau mit 2146 km oder Jakarta mit 11128 km. Ob der Initiator dieses Schilderbaumes nach Aufhebung der Reisebeschränkungen seine Ziele besucht, ist nicht bekannt, schreibt Wilhelm Butschle, der den Scherz in Wort und Bild erfasst hat.