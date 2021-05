von Jutta Freudig

Die gute Nachricht ist, dass das seit Jahrzehnten veranstaltete Immendinger Ferienlager in den Sommerferien 2021 wieder stattfinden wird. Allerdings sind die Voraussetzungen aufgrund der Corona-Vorgaben deutlich schwieriger. Das zeigt sich bereits an der reduzierten Teilnehmerzahl, die nun nur noch bei 40 anstatt wie sonst bei 70 jungen Leuten zwischen zehn und 14 Jahren liegt.

Nicht umsonst ist die Reise nach Tulfes in Tirol bereits nach rund einer Woche Anmeldezeit ausgebucht, so dass man sich nur noch auf der Warteliste eintragen lassen kann. Veranstalter des Ferienlagers ist die katholische Seelsorgeeinheit Immendingen/Möhringen.

Vom 1. bis 14. August

Das Ferienlager 2021 findet vom Sonntag, 1. August, bis Samstag, 14. August statt. Ziel ist ein Selbstversorgerhaus mit Mehrbettzimmern, das nach mehrstündiger Fahrt mit dem Reisebus erreicht wird. Ein rund zehn- bis 13-köpfiges Team aus jungen Erwachsenen aus dem Raum Immendingen, Geisingen und Möhringen kümmert sich um die Teilnehmer, die Versorgung und das Programm vor Ort. Angeboten werden unter anderem Wanderungen, Baden, Sport, Filmabende, Spiele und vieles mehr.

Immendingen Abschied nach langer Zusammenarbeit: Pfarrer Martin Patz geht, Pfarrer Axel Maier bleibt Das könnte Sie auch interessieren

In diesem Jahr werde sich sowohl die Fahrt als auch das Programm an den Restriktionen orientieren, die in beiden Ländern wegen der Pandemie vorgegeben sind, so das Lagerteam. Außerdem wurden ein spezielles Hygienekonzept und eine Teststrategie ausgearbeitet. „Voraussichtlich wird die Teilnahme am Ferienlager nur mit einem negativen Testergebnis oder einer vollständigen Impfung möglich sein“, betonen die Organisatoren. Anmeldungen zum Eintrag in die Warteliste sind noch möglich unter www.dein-ferienlager.de