von Franz Dreyer

In Corona-Zeiten ist es schwierig, Fasnet zu feiern. Auch für die Zimmerer Teufelsbrut ist dies ein harter Schlag. Es können keine Bändel aufgehängt werden, die Bälle und Umzüge und vor allem die närrischen Darbietungen am Rosenmontag müssen wegen des Infektionsgeschehens ausfallen. Das Fasnachtsgeschehen scheitert an den geltenden Verordnungen, Abstands- und Kontaktregeln.

Eine Kreativ-Gruppe bemüht sich um digitale Angebote

Unter der Leitung von Teufelschef Julian Wüst hat sich deshalb ein Gremium zusammengefunden mit dem Ziel, trotz der Einschränkungen Fasnachtsstimmung in den Ort zu bringen. Der Gruppe gehören Daniel und Jannik Seeh, Philipp Dornhoff, Sophie Kittler, Mirjam und Patrick Brunner, Jule Werkmeister und Maret Wendel an. Die kreativen Köpfe ließen es sich nicht nehmen, ihr Talent unter Beweis zu stellen und schufen nach dem Motto „Wir feiern Fasnet virtuell“ einen Narrenfahrplan.

Narrenbaumstellen per Video

Start der Narretei auf den Straßen ist demnach heute, Schmotziger Dunschtig, um 10 Uhr, mit dem Narrenbaumstellen-Spezial als Video per WhatsApp und per E-Mail. Ausgelobt wurde ein Wettbewerb, die Weihnachtsbäume zu Fasnetsbäumen umzudekorieren. Ab 15 Uhr kann darüber abgestimmt werden, wer den schönsten Baum kreiert hat.

Bunte Abende aus der Vergangenheit

Den Link mit den närrisch dekorierten Bäumchen gibt es ebenfalls per WhatsApp und E-Mail. Ab 19 Uhr laufen Ausschnitte von Bunten Abenden aus der vergangenen Zeit auf den heimischen Bildschirmen. Am Freitag findet diese Übertragung ihre Fortsetzung, ebenso am Samstag. Am Dienstag, um 19 Uhr, erfolgt die gefilmte Teufelverbrennung. Auf den Narrenpfarrer und sein Gefolge muss dabei nicht verzichtet werden. Damit verabschieden sich die Teufel von dieser Fasnet.

Anstelle der üblichen Fasnachtsnachbesprechung wird in diesem Jahr eine Narrenzeitung verteilt werden. Die Bevölkerung kann gespannt sein, was es zu lesen gibt.