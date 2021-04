Der junge Mann war gegen 20.20 Uhr mit einem BMW X6 von Hattingen in Richtung Möhringen unterwegs. In einer Linkskurve kurz vor dem Viadukt verlor der 18-Jährige aufgrund Unachtsamkeit – er hatte mit seiner Beifahrerin gesprochen – die Kontrolle über den schweren BMW, kam nach links von der Straße ab und prallte gegen die Schutzplanken. Laut Mitteilung der Polizei blieben beide Fahrzeuginsassen unverletzt. An dem BMW entstand dagegen erheblicher Schaden.