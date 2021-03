von Jutta Freudig

Einen außergewöhnlichen Anlass begeht die evangelische Kirchengemeinde Immendingen am morgigen Sonntag. Nadine Karker, Lehrerin an der Reischachschule Immendingen für die Fächer Kunst, Evangelische Religion und Mathematik, feiert in einem um 10 Uhr beginnenden Gottesdienst in der Versöhnungskirche ihre Vokation. Diese kirchliche Berufung nimmt Pfarrerin Silke Bauer-Gerold im Auftrag der Schuldekanin Amrei Steinfort vor.

Das Wort Vokation kommt vom lateinischen vocatio und bedeutet Berufung. Pfarrerin Bauer-Gerold: „Mit der Vokation von Religionslehrkräften im Gemeindegottesdienst und der damit verbundenen Übergabe der Urkunde soll der Lehrerin deutlich werden, dass ihr Dienst im Religionsunterricht einerseits angebunden ist an den Verkündigungsauftrag der Kirche und andererseits Begleitung benötigt durch die Fürbitte der Gemeinde.“

In Engen aufgewachsen

Die Vokation sei ein kirchlicher Akt, der der Einführung kirchlicher Mitarbeiter entspreche. „Es geht darum, nach Studium, Lehrprobe und erster Praxis die Berufung durch Christus und die Beauftragung durch die Kirche für den Dienst in der Schule im Gottesdienst zu dokumentieren“, erklärt Silke Bauer-Gerold den Hintergrund.

Nadine Karker stellt sich in diesem Gottesdienst vor und legt Vertretern aus Schule und Gemeinde ihren Werdegang dar. Sie ist 26 Jahre alt und in Engen aufgewachsen, wohin sie nach dem Studium in Heidelberg und ihrem Referendariat in Mannheim zurückgekehrt ist.

„Suche nach Gerechtigkeit und Wahrheit“

„Die Suche nach Gerechtigkeit und Wahrheit haben mich angetrieben, mich tiefer in den Glauben hineinzudenken“, beschreibt Nadine Karker. „Ziel meines Religionsunterrichts ist es, den Schülern Glauben und Religion als Phänomen von innen heraus verständlich zu machen“, so die Lehrerin.

Bei ihrer Verpflichtung am morgigen Sonntag, bei Einsetzung, Segen und Gebet für sie sowie den Glückwünschen wirken neben der Pfarrerin Konfirmanden mit, die auch Nadine Karkers Schüler sind, ebenso einige Lehrerkollegen.