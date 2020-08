von Jutta Freudig

Die Erschließung für das größte Baugebiet in der jüngeren Immendinger Geschichte, das Areal „Hinterwieden II“, hat begonnen. Seit dieser Woche laufen die Tiefbauarbeiten zur Verlegung der neuen Wasserleitung hinter der Sporthalle und im Bereich der verlängerten Max-Eyth-Straße. Insgesamt 112 Wohneinheiten in zehn dreieinhalbgeschossigen Gebäuden sowie das neue Feuerwehrhaus sollen nach Ende der Erschließungsarbeiten ab Frühjahr 2021 an die neue Straße angeschlossen werden. Die Hauptzufahrt ist über die bisherige Einfahrt zur Sporthalle geplant. Der dortige Anschluss an die Bachzimmerer Straße wird – auch mit Blick auf die Feuerwehr – großzügig ausgebaut. Vorgesehen ist eine sechs Meter breite Fahrbahn.

Vom Start des Großprojekts machte sich Ortsbaumeister Martin Kohler am Mittwoch auf der Baustelle ein Bild. „Wir beginnen die Baumaßnahme mit der Verlegung der Ringleitung für die Wasserversorgung des Gebiets“, erklärte er. Ausgehend von der Wohnbebauung oberhalb der Realschule werde die Wasserleitung hinter der Sporthalle und dann in der verlängerten Max-Eyth-Straße verlegt. Was den Kanal angeht, so können die über hundert geplanten Wohnungen an die vorhandene Kanalisation angeschlossen werden, die bereits für die Bestandsgebäude verlegt wurde.

Neue öffentliche Parkplätze geplant

Und so sieht die Erschließungsplanung für das Gebiet „Hinterwieden II“ und das Feuerwehrhaus aus: Entlang des neuen Wohnbereichs mit den zehn Mehrfamilienhäusern und der geplanten Tiefgarage wird die Max-Eyth-Straße ausgebaut. Sie mündet auf Höhe der vorhandenen Bebauung zunächst in einen an den Rändern gepflasterten, rechteckigen „Verkehrsplatz“, der mit einer kleinen öffentlichen Grünanlage umgeben sein wird und von dem aus noch ein Straßenast zu den bestehenden Gebäuden abzweigt. Die Haupterschließungsstraße führt zwischen dem geplanten Feuerwehrhaus und dem für die Zukunft vorgesehenen Bauhofstandort weiter bis auf Höhe der Sporthalle.

„Die Einmündung in die Bachzimmerer Straße wird komplett neu geordnet“, so Martin Kohler. Die in Richtung Sporthalle führende Straße soll auf zwei Fahrbahnen mit je drei Metern Breite ausgebaut werden. Auf Höhe der Sporthalle plant die Gemeinde auf beiden Seiten der Erschließungsstraße neue öffentliche Parkplätze, die für Besucher von Sportveranstaltungen gedacht sind.

Ein ganzes Viertel wird neu erschlossen

Letztlich ist das jetzt begonnene Projekt schon deswegen von hoher Bedeutung, weil die Maßnahme ein ganzes neues Viertel der erschließt, denn im Bereich Hinterwieden II sind in weiterer Zukunft auch der neue Bauhof mit Halle und Außenanlagen sowie die Auslagerung des Roten Kreuzes vorgesehen. Als für die Gemeinde positiv erwähnte Ortsbaumeister Kohler noch einmal die Einsparung, die bei der Vergabesumme für die Bauarbeiten an die Firma Walter aus Trossingen erzielt werden konnte. Statt wie erwartet 827.000 Euro kostet die Erschließung des Gebiets „Hinterwieden II“ nun voraussichtlich lediglich 697.900 Euro.