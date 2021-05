von Jutta Freudig

Bei seiner Einführung anlässlich der Gewerbeausstellung vor zehn Jahren wurde der neue „Im-Ort-Gutschein“ als besondere Aktion zugunsten des heimischen Gewerbes gefeiert. Danach haben viele Gemeinden das System kopiert. Heute zeigt sich einmal mehr, dass die Idee zur Bindung der Kaufkraft im eigenen Ort überaus sinnvoll war.

Immerhin ist es in der Zeit seit 2011 gelungen, mit den für die Gutscheine bezahlten Beträgen rund 117.000 Euro an Immendinger Geschäfte, Gastronomie und Betriebe fließen zu lassen. Entwickelt wurde der Im-Ort-Gutschein nach Anregung des damaligen Bürgermeisters Markus Hugger auf Kosten und im Zusammenwirken mit dem Bund der Selbständigen (BdS).

2020 mehr als 500 Gutscheine ausgegeben

Knapp 5000 der Gutscheinkarten sind in den letzten zehn Jahren über den Bürgerservice der Gemeinde Immendingen ausgegeben worden. Im vergangenen Jahr waren es nach Informationen der Gemeindeverwaltung ein weiteres Mal mehr als 500 Geschenkgutscheine. Nun begeht die Aktion zur Einbindung des Immendinger Gewerbes ihren zehnten Geburtstag und bleibt weiterhin erfolgreich.

Offenbar gewinnt sie den Monaten der Corona-Restriktionen mit geschlossenen Geschäften und Restaurants zusätzlich an Bedeutung und zwar in zweifacher Hinsicht. Zum einen können verschenkte Gutscheine für ein Essen in einem Gasthof auch zu einem späteren Zeitpunkt nach dessen Wiederöffnung verwendet werden. Zum anderen fördern die Geschenkgutscheine in wirtschaftlich schwieriger Zeit gezielt örtliche Betriebe.

Drei Jahre gültig

Diese Einlösung im heimischen Gewerbe war mit Blick auf das Halten der Kaufkraft innerhalb der Gemeinde einst auch der Anlass zur Einführung des Im-Ort-Geschenkgutscheins. Für einen frei wählbaren Geldbetrag kann man den Gutschein im Bürgerservice des Rathauses erwerben. Jeder Käufer erhält ein Verzeichnis aller teilnehmenden Firmen und Geschäfte. Der drei Jahre gültige Gutschein kann bei all diesen Teilnehmern eingelöst werden. Rund 55 Immendinger Betriebe, Geschäfte, Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleister, die auf dem Gutschein vermerkt sind, wirken bei der Aktion mit.