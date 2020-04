von Jutta Freudig

Damit selbst in Corona-Zeiten die öffentliche Infrastruktur reibungslos funktioniert, müssen die verantwortlichen Kommunalpolitiker derzeit wichtige Entscheidungen treffen, ohne zu Sitzungen zusammen zu kommen. Über den künftigen Transport und die thermische Verwertung von entwässertem Klärschlamm entschied die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Immendingen/Geisingen daher nicht bei einer gemeinsamen Beratung, sondern im so genannten Umlaufverfahren.

Bisheriger Entsorgungsbetrieb kündigte

Der bisherige Entsorgungsbetrieb Rekuland hatte die früheren Konditionen zur Entsorgung des Klärschlamms für 88 Euro je Tonne bereits zum Jahresende 2019 gekündigt. Bei einem vom Verband angeforderten neuen Angebot wurde das künftige Entsorgen durch Rekuland dann zu einem Preis von 107 Euro je Tonne veranschlagt.

Jetzt fast 110 Euro statt 88 Euro je Tonne

Die Verbandsverwaltung musste die Verwertung in der Folge allerdings deutschlandweit ausschreiben. Auch bei dieser Ausschreibung war die Firma Rekuland mit 109,96 Euro je Tonne Klärschlamm günstigster Bieter.

Kosten sind im Etat für 2020 noch gedeckt

Über den Ausgang der Ausschreibung waren die Verbandsmitglieder im Vorfeld einer zunächst noch geplanten Sitzung schriftlich informiert worden. Dabei wurden die anfallenden Ausgaben auch bereits auf die kommenden drei Jahre hochgerechnet.

Insgesamt entsteht für die jährlich rund 750 Tonnen entwässertem Klärschlamm mit den neuen Vertragsbedingungen ein Aufwand von rund 82 476 Euro, was 247 427 Euro in drei Jahren bedeutet. Für die Finanzierung der Entsorgung und Verwertung des Klärschlamms sind im Etat 2020 des Verbands 83 000 Euro vorgesehen, so dass die in diesem Jahr entstehenden Kosten damit gedeckt sind.

Abfrage per E-Mail

Wegen der Vorgaben durch die Coronakrise konnten sich die Mitglieder der Verbandsversammlung dann nicht zu ihrer Sitzung treffen. Die Verwaltung entschied, den Beschluss im schriftlichen Umlaufverfahren einzuholen. Dafür wurden die Gremiumsmitglieder per E-Mail abgefragt, ob sie dem Beschlussvorschlag zustimmen, wobei sie eine Frist für eventuell negative Stellungnahmen erhielten. Nachdem diese nicht eintrafen, galt die Neuvergabe an die Firma Rekuland als beschlossen.