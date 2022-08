von Jutta Freudig

Nur eine gute Woche noch und die aufwendigste der Immendinger Veranstaltungen, das Schlossfest, wird nach vierjähriger Pause wieder ausgerichtet. 15 Vereine sind vom 2. bis 4. September dabei.

Die Organisation liegt bei der Gemeinde Immendingen, die sich für die Neuauflage nach der Corona-Pause einige Änderungen hat einfallen lassen. So gibt es auf der Bühne im Schulzentrum zum ersten Mal nach langjähriger Pause wieder ein größeres Programm am Sonntagnachmittag.

Bühne vor dem Rathaus

Dafür entfällt die geschichtliche Auftaktszene in historischen Kostümen. „Vor dem Rathaus wird es dennoch wieder eine kleinere Bühne geben“, erklärte Hauptamtsleiter Mark Löffler, bei dem die Fäden für die Festvorbereitung zusammenlaufen. „Bürgermeister Manuel Stärk hält eine Eröffnungsrede und nimmt den Fassanstich vor“, so Löffler.

Historische Kostüme wie sie der damalige Bürgermeister Markus Hugger bei früheren Schlossfesten trug, wird es beim Fassanstich 2022 nicht mehr geben. | Bild: Jutta Freudig/Archiv

Die musikalische Begleitung übernehme die Jugendkapelle der Gemeindemusikkapelle. „Wir wollten, dass die Schlossfestbesucher zu den Festbuden, Zelten und Ständen der teilnehmenden Vereine gehen, denn sie sind das Wichtigste bei der Veranstaltung“, betonte der Organisator.

Mit dabei sind wieder 15 Vereine und Gruppierungen, die größtenteils schon bei früheren Schlossfesten aktiv waren. Deren Standplätze in den Bereichen Schlossplatz, Hindenburg- und Jahnstraße, oberhalb des Schlosses und im Bereich Schulzentrum befinden sich an den bereits gewohnten Stellen. Auf der Donauhallenwiese sorgt ein Vergnügungspark für Abwechslung.

Das Bühnenprogramm

Die Hauptbühne steht wieder im Schulzentrum bei der Aula. Ab 21 Uhr gibt es dort am Freitagabend eine Open-Air-Disco mit DJ Mike. Das Programm am Samstag: Der Festbetrieb beginnt um 17 Uhr. Die beliebte Schlossserenade des Akkordeonvereins hat um 18 Uhr ihren Auftakt im Rathausinnenhof. Gleich zwei Bands rocken am Samstagabend die Open-Air-Bühne im Schulzentrum.

Ab 19.30 Uhr werden „Fritten und mein Mädchen“ erwartet, gegen 21.30 Uhr folgt der Auftritt der Band „Edelrock“. „Bei der ersten Gruppe handelt es sich um eine Band mit einheimischen Musikern“, so Mark Löffler. Das Ende der zweiten Schlossfest-Nacht ist wie auch schon am Freitag für 3 Uhr angesagt.

Auch am Sonntag ist was los

Anders als beim letzten Schlossfest 2018 gibt es auch am Sonntag ein Programm auf der Bühne im Schulzentrum. Nach dem Festauftakt um 11 Uhr und dem wie gewohnt großen Bewirtungsangebot in den Lauben und Buden gibt es dort gegen 13 Uhr eine Aufführung der Tanzgruppe „Crazy Girls“ der Immendinger Narrenzunft zu sehen. Um 14.30 Uhr folgt ein Auftritt der Kindergärten Donaupark Immendingen und St. Bernhard Hattingen. Gegen 16.15 Uhr beendet dann die Tanzgruppe „free animarum“ des Turnvereins das Bühnen-Programm.

Für alle Besucher gibt es ab 14 Uhr Führungen mit Franz Dreyer im Heimatmuseum. Zwei Höhepunkte für die kleinsten Festgäste sind das Ponyreiten mit dem Reitverein Kirchen-Hausen von 13.30 bis 16 Uhr am Rathaus und die Rückkehr der Puppenbühne, die ab 15 Uhr in der Aula zu spannenden Abenteuern mit dem Kasperle einlädt.

Wie Hauptamtsleiter Löffler zum Sonntagsprogramm erklärt, sei es Ziel der Organisatoren gewesen, am letzten Schlossfesttag noch einmal den Festbereich zu beleben und auch für die Kinder mehr zu bieten.