von Jutta Freudig

Gerade ältere Menschen leiden im Moment unter den strengen Regeln wegen des Corona-Virus. Seien es die Kontaktbeschränkungen, reduzierte Besuchsregelungen für Pflegeheime oder Einschränkungen beim Einkauf. In den letzten Tagen des schwierigen Jahres 2020 verzichtet die Gemeinde Immendingen deshalb bewusst nicht darauf, Senioren zu ihren runden Geburtstagen oder Ehejubiläen zu beglückwünschen und zu beschenken. Gleiches gilt für das Verteilen des Immendinger Heimatkalenders zur Weihnachtszeit.

Gratulationen zu runden Geburtstag veröffentlicht die Gemeinde ab dem 70. Lebensjahr. Normalerweise besuchen Bürgermeister Manuel Stärk und die Ortsvorsteher in den fünf Ortsteilen außerdem Jubilare, die 80 oder 90 Jahre alt sind, daheim und übergeben Weinpräsente. Zuletzt wurde das auch im Coronajahr im September und Oktober so gehandhabt.

Gratulationsbesuche sind ausgesetzt

Seit November hat Bürgermeister Stärk aufgrund der steigenden Infektionszahlen und strengeren Maßnahmen aber angekündigt, dass diese Besuche vorerst bis zum Jahresende ausfallen müssen. „ Die Weinpräsente erhalten die Jubilare weiterhin. Diese werden durch Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, allerdings nur noch an der Haustüre, übergeben“, erläuterte der Bürgermeister.

463 Kalender werden verschenkt

Bereits seit langem ist es in Immendingen außerdem Tradition, dass Bürger ab ihrem 75. Lebensjahr den Heimatkalender der Gemeinde als Weihnachtsgeschenk erhalten. Alexandra Börtzler, die bei der Gemeinde diese Aktion koordiniert, sagt dazu: „Dieses Jahr verschenken wir 463 Kalender und für Ehepartner, die beide über 75 Jahre alt sind, noch zusätzlich eine Flasche Wein, insgesamt 113 Flaschen.“

Jugendliche halten Abstand

Der Kalender ist mit Motiven aus der Gesamtgemeinde sowie den Veranstaltungsterminen des Jahres gestaltet. Wie bisher werden Realschüler die Verteilung des Kalenders übernehmen. „Selbstverständlich halten sich die Schüler an die aktuelle Corona-Verfügung und halten Abstand“, so Alexandra Börtzler. Treffen die Jugendlichen vor Ort niemanden an, werfen sie den Kalender in die Briefkästen. Der Wein kann allerdings wegen des Winterwetters nicht an den Haustüren abgestellt werden.

Für die Reischachschüler ist die Zustellung der Kalender an die Senioren eine von weiteren Weihnachtsaktionen, die sie für gute Zwecke übernehmen. Unter anderem packten sie auch Päckchen für Osteuropa im Rahmen der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ und banden Adventskränze zugunsten einer tansanischen Schule.