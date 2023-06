Die Polizei geht in einer Mitteilung davon aus, dass der Täter im Zeitraum von etwa 1 Uhr bis 11 Uhr, in die Kellerräume von zwei Mehrfamilienhäuser in der Bismarckstraße eingebrochen ist.

Polizei wünscht Zeugenhinweise

Für die Tat verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam Zutritt in die einzelnen Kellerabteile. Ob aus diesen etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Hinweise werden an den Polizeiposten Immendingen unter 07462 94640 erbeten.