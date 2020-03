von Jutta Freudig

Mehr Sicherheitsvorkehrungen auf Baustellen trifft zur Zeit die Immendinger Firma Häfele auf Grund der Vorgaben wegen des Corona-Virus. Von Einbußen ist das Unternehmen, das an diesem Mittwoch auf sein 25-jähriges Bestehen zurückblicken kann, jedoch bislang noch nicht betroffen. Baggerarbeiten, Transport und Winterdienst sind die wichtigsten Leistungen der Firma Häfele. Das von Uwe Häfele und Sohn Dominik Häfele geführte Unternehmen übernimmt öffentliche, gewerbliche und private Aufträge in der ganzen Region. Ein Fuhrpark aus Lastwagen, Tieflader, Baggern, Traktor und Maschinen steht dem Betrieb dafür zur Verfügung.

Gegründet wurde die Firma am 1. April 1995 durch Straßen- und Tiefbauer Uwe Häfele (51) in der Vorstadt in Tuttlingen-Möhringen, zunächst unter der Bezeichnung „Fuhrbetrieb, Hofbeläge, Winterdienst“. Häfele mietete damals in Tuttlingen eine Halle, in welcher er den Bauhof des Betriebs unterbrachte. Ende 2001 erfolgte der Umzug nach Immendingen. „Unser Unternehmen hat an der Gartenstraße noch heute seinen Firmensitz“, sagt Monika Häfele, die das Büro leitet.

Ab 2002 und in den Folgejahren setzte Uwe Häfele die Erfolgsgeschichte des Betriebs fort. Zunächst wurde ein Mitarbeiter eingestellt, später folgten weitere. Heute hat der Betrieb drei Facharbeiter. Einige Jahre war das Unternehmen auch im Bereich Gartenbau tätig und hat mit seinen Projekten Spuren in der Öffentlichkeit hinterlassen, wie beispielsweise die garten- und landschaftsbauliche Gestaltung des zentralen Immendinger Kreisverkehrs der Bundesstraße 311 oder der Ausstellungsfläche und Teichanlage der Firma Stark. Aus der Einzelfirma Uwe Häfele wurde ab 1. Januar 2015 durch den Eintritt von Sohn Dominik die Häfele GbR, gegründet mit den zwei Gesellschaftern, Uwe und Dominik Häfele. Fachgebiet von Dominik Häfele sind die Baggerarbeiten, sein Vater ist vor allem im Bereich Transporte tätig. Der Schwerpunkt des heutigen Betriebes liegt beim Baugrubenaushub, Abtrag und sonstigen Baggerarbeiten, bei Transporten von Schüttgut sowie bei Winterdienstarbeiten.