Sie tragen zum Gemeinwohl bei, fördern ihren Heimatort und helfen ihren Mitmenschen. 39 Bürger, die außergewöhnliche Leistungen erbracht oder besondere Fähigkeiten erworben haben, zeichnete die Gemeinde Immendingen am Dienstagabend beim Tag des Ehrenamts aus. Bürgermeister Manuel Stärk würdigte langjährige Vereinsaktive, bei Wettbewerben erfolgreiche Musiker und Feuerwehrleute, Sportler und Mehrfachblutspender. „Jede ehrenamtliche Tätigkeit ist ein kleiner Beitrag, die Welt zu verbessern“, sagte Stärk in Anlehnung an ein Zitat von Anne Frank zu Beginn der Feier, die von den beiden jungen Talenten Margarita und Alexander Muallem musikalisch umrahmt wurde. Ergänzt durch Ketie Lierheimer, bildeten die drei Nachwuchsmusiker auch die erste Gruppe der Geehrten. Sie alle waren bei Musikwettbewerben erfolgreich.

60 Jahre im Verein Aktiv

„Eine Gemeinde lebt von Einwohnern, die sich aktiv einsetzen und einen Beitrag zum gesellschaftlichen, sozialen und politischen Leben leisten“, eröffnete Manuel Stärk die Runde für die Auszeichnung langjähriger ehrenamtlicher Vereinsaktiver. In diesem Jahr wurden zwei Vorzeigefrauen gewürdigt, deren Namen gleichzeitig für ihren Verein stehen. Hannelore Mink war 60 Jahre aktives DRK-Mitglied und von 1969 bis 2021 Schatzmeisterin des DRK-Ortsvereins Immendingen. Irmgard Wintermantel gehörte dem Schwarzwaldverein seit 1981 an und übernahm von 1990 bis 2023 die Aufgabe der Vorsitzenden. Beiden dankte Stärk für ihre herausragende Leistung im Ehrenamt. Nicht nur bei Bränden, Sturm, Hochwasser oder Schadensereignissen sind die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr im Dienst von Gemeinde und Mitbürgern an vorderster Front, sie investieren auch viel Zeit und Energie in ihre Ausbildung. So gelang es neun Feuerwehrleuten der Abteilung Immendingen, die drei Kategorien Löscheinsatz, technische Hilfe und schriftliche Prüfung zu bewältigen und das Feuerwehr-Leistungsabzeichen in Gold zu erwerben. Ausgezeichnet wurden dafür: Steffen Gabriel, Winfried Heitzmann, Nils Holoczek, Oliver Matuszak, Chris und Sven Pauly, Maurice Schröter, Holger Schwarz und Stephan Volkmer.

Die größte Gruppe der Prämierungen betraf den Bereich Sport, wobei die erfolgreichen Leistungen von 18 Aktiven aus drei Sportbereichen prämiert wurden. Goldmedaillen übergab Stärk an die Keglerin Nicole Speck für die Deutsche Meisterschaft sowie die vier TV-Leichtathleten Beate Braun, Gerald Burandt, Armin Mauch und Uwe Pawlowski für Siege oder vordere Plätze bei Deutschen oder Baden-Württembergischen Meisterschaften. Mit Silber ausgezeichnet wurden Leichtathlet Manfred Danner für einen Landesmeistertitel sowie die komplette Damenmannschaft des Kegelsportclubs: Daniela Eiche, Heike Herzog, Beate Hoffmann, Doris Kraft, Christine König, Roswitha Ohnemus, Silke Schätzle, Silke Schuler und Nicole Speck waren unter die besten Acht beim Classic-Pokal des Deutschen Keglerbunds gekommen, der sich mit dem DFB-Pokal beim Fußball vergleichen lässt. Bronze ging an die beiden Fechter David Boulay und Lendita Dollci vom Fechtclub für Erfolge auf Landes- und Bundesebene sowie den Leichtathlet Christopher Adler vom Turnverein. Die Ehrung von sieben Mehrfachblutspendern rundete die Feier am Dienstagabend ab, an die sich ein Stehempfang anschloss.