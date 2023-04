Hubert Bischof wurde 1948 in Möhringen geboren und wuchs in der Vorstadt auf. Nach der Schulzeit erlernte er den Beruf des Kraftfahrzeugmechanikers, arbeitete als Geselle und später in einer Behindertenwerkstatt, bevor er den Schritt in die Selbstständigkeit wagte. Entsprechend seinen Neigungen wandte er sich später einem ganz anderen Betätigungsfeld zu und arbeitete bis zum Eintritt in den Ruhestand als freier Mitarbeiter für eine Tageszeitung. Die Wiege seiner 1953 geborenen Gattin stand in Tuttlingen. Sie wuchs dort auf, erlernte den Beruf als Verkäuferin, in dem sie anschließend tätig war, um später bis zum Rentenalter ebenfalls bei einer Zeitung im Büro zu arbeiten.

Das Jubelpaar erinnert sich noch gut: Man hatte sich zuvor zwar schon einige Male gesehen. Doch bei einem Spaziergang begegnete man sich bei herrlichem Wetter am Karfreitag 1971 rein zufällig und da sprang der Funke über. Zwei Jahre später wurde geheiratet. 1993 entschlossen sie sich, im Brucknerweg des Neubaugebietes Iltishalde ein Eigenheim zu errichten. In ihrer neuen Heimat fühlen sie sich seitdem sehr wohl. „Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu unseren Nachbarn, was uns sehr wichtig ist und können unserem gemeinsamen Hobby, dem Garten frönen“, berichten die Eheleute.

Über ihre Jahrgänger sind Hubert und Ursula Bischof immer noch mit ihren Geburtsorten verbunden. Ursula Bischof organisiert Ausflüge und Treffen der Tuttlinger Schulkameraden. Der Jubilar ist gerne bei der Immendinger Wandergruppe, im Volksmund „Stekkelemanne“ genannt, dabei. Im „Hause Bischof“ ist der April ein Festmonat. Zu der goldenen Hochzeit kommen noch je ein Geburtstag hinzu.