von Franz Dreyer

Im Bachzimmerner Tal findet am Freitag, 20. November, eine Drückjagd statt. Das kündigt Die Gemeindeverwaltung in einer Bekanntmachung an. Aus Sicherheitsgründen werden Waldbesitzer, Forstarbeiter und Spaziergänger aufgefordert, am Freitag bis 14.30 Uhr die betroffenen Waldgebiete „den Jägern zu überlassen“.

Wie Karl Veit, Leiter des forsttechnischen Stützpunktes Bachzimmern, auf Anfrage informiert, erstreckt sich die Jagd revierübergreifend auf den gesamten zwischen dem Bachzimmerer- und dem Krähenbachtal gelegenen und als „Möhringer Berg“ bezeichneten Höhenzug. Die Initiative für die Jagd geht vom Forst Baden-Württemberg aus. Die Jagdpächter der in dem Gebiet liegenden Reviere schließen sich dem Jagdgeschehen an und bringen sich auf der Grundlage der Gesamtabsprache organisatorisch ein.

Da die Wildbestände nicht immer durch Ansitzjagden einreguliert werden können, finden solche Drückjagden statt. Die angekündigte Jagd dient vorwiegend dem Zweck einer Bestandsreduktion bei den Wildschweinen im Hinblick auf die von diesen angerichteten Schäden auf den landwirtschaftlichen Flächen und wegen der herannahenden Afrikanischen Schweinepest.

Als Drückjagd bezeichnet man eine Form der Bewegungsjagd, bei der nach der Fachsprache Wild „gedrückt“ wird. Das heißt, es wird von Treibern und zumeist mit Jagdhunden aus ihren Einständen wie Dickungen langsam in Richtung der zuvor aufgestellten Jägern gescheucht, um einen sicheren Schuss zu ermöglichen. Am Freitag werden mehrere Dutzend Jäger und eine beachtliche Anzahl Treiber mit Hunden beteiligt sein. Solche Jagden, für viele Weidmänner ein Höhepunkt im Jagdjahr, müssen aus Sicherheitsgründen perfekt geplant und organisiert sein.