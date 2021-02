von Jutta Freudig

Unter den Mitgliedern der katholischen Frauengemeinschaft Immendingen sind viele Ehrenmitglieder, die älter als 80 Jahre sind. Die Gesamtzahl der Mitglieder ist im zurückliegenden Jahr auf 120 gesunken und weil man vorerst auch 2021 coronabedingt nahezu zur Untätigkeit gezwungen ist, blickt die langjährige Vorsitzende der größten Frauenvereinigung des Kernorts, Veronika Hall, mit Sorge in die Zukunft.

Eine stellvertretende Vorsitzende fehlt

In der Führungsmannschaft fehle eine zweite Vorsitzende. Aussicht auf die Besetzung des Postens hat die Vereinigung bisher nicht.

Normalerweise legt der Vorstand der Frauengemeinschaft zu Beginn des Jahres einen Veranstaltungskalender vor, der ein bis zwei Termine pro Monat enthält.

Nicht nur die größte gesellige Veranstaltung, die Frauenfasnet am Dienstag vor Fasnacht, ist 2021 auf der Strecke geblieben. In der vergangenen Woche haben die katholischen Frauen auch den Weltgebetstag Anfang März abgesagt. Andere Veranstaltungen wie das Sommerfest oder der ökumenische Seniorennachmittag im Oktober fanden schon 2020 nicht statt.

„Es gibt vorerst noch keine Pläne, mit welchen Aktivitäten wir ins neue Jahr starten“, sagt Veronika Hall. Im Zeitraum März/April wäre die im zweijährigen Rhythmus stattfindende Hauptversammlung mit Neuwahlen im Pfarrheim fällig. Dafür steht noch kein Termin fest.

Initiativen sind wichtig für die Vereinigung

Die Frauengemeinschaft leistet Beiträge für die Kirche, wie etwa den Verkauf von Palmsträußchen zu Ostern. Weitere Initiativen zum Kirchenjahr, Wallfahrten, Ausflüge, Vorträge und vieles mehr sind notwendig, um die Vereinigung am Leben zu erhalten. „Wir hoffen, dass wir 2021 nicht noch mehr in den Hintergrund gerückt und ganz vergessen werden,“ so Veronika Hall.

Hall, die die älteren Ehrenmitglieder früher zu Geburtstagen besucht hat spürt, wie deren Zahl zurückgeht. Neue Mitglieder kämen ohne Aktivitäten leider keine hinzu, bedauert sie.

Mit dem bestehenden Vorstand, Kassiererin Ingrid Großmann, Schriftführerin Andrea Vogel, den Beisitzerinnen Ulrike Stieb, Hildegard Urban und Margret Schmidt, hofft Veronika Hall, möglichst bald für die Frauengemeinschaft die Weichen wieder richtig stellen zu können.