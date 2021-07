von Jutta Freudig

260 Grundschüler in zwölf Klassen und das Lehrerkollegium der Immendinger Schlossschule erhalten zum Beginn des neuen Schuljahres 2021/22, ab 1. August, ein neues zweiköpfiges Schulleitungsteam, das die kommissarische Führung der Bildungseinrichtung übernimmt. Die Lehrerinnen Carmen Fluck und Anna Güttner, beide mit langjähriger Erfahrung an der einzigen Immendinger Grundschule, haben sich in Abstimmung mit Schulamt, Kollegium und der Gemeinde als Schulträger bereiterklärt, die zusätzliche Leitungsaufgabe gemeinsam anzutreten. Sie folgen damit auf die zum Auslandsschuldienst abgeordnete, bisherige Schulleiterin Julia Wollenhöfer.

„In einer Situation, in der die Abordnung keine Neuausschreibung der Stelle zulässt, bin ich froh und dankbar, dass zwei langjährige Lehrerinnen, die mit Herzblut an der Schule arbeiten, sich als Leitungsteam zur Verfügung stellen.“ Bürgermeister Manuel Stärk

Die neue Doppelspitze hat zwar eigentlich die kommissarischen Führungsämter noch nicht offiziell angetreten, aber beide Lehrerinnen sind schon jetzt mit viel Engagement bei der Sache. Zum Pressegespräch tragen sie gelbe T-Shirts mit der Aufschrift „Schlossschule Immendingen“. Sie betonen, wie wichtig es war, dass das Lehrerkollegium geschlossen hinter ihnen stand, als es um die Entscheidung über das Leitungsteam ging. Eigentlich hätte ein Konrektor einspringen sollen, nachdem die Schulleiterin abgeordnet wurde. Einen solchen stellvertretenden Schulleiter hat die Schlossschule aber nicht. Daher treten nun die noch als Grund- und Hauptschullehrerinnen ausgebildeten Pädagogen Carmen Fluck und Anna Güttner gemeinsam Julia Wollenhöfers Nachfolge an.

Carmen Fluck ist 50 Jahre alt, seit 25 Jahren Lehrerin und lebt in Mauenheim. Zur Familie gehören Sohn Jonas (21) und Tochter Johanna (17) sowie ein Hund als Haustier. Fluck hat schon ihre eigene Schulzeit in Immendingen absolviert, war zu Ausbildung und Referendariat an der Schlossschule, danach als Lehrerin an anderen Schulorten und ist nun seit 2000 Lehrkraft an der damals noch als Grund- und Hauptschule Immendingen fungierenden Bildungseinrichtung. Seit 2017 ist sie zusätzlich Beratungslehrerin für Lehrer und Eltern an sieben Schulen in der Gemeinde und der Region. Zu ihren Stationen gehörte unter anderem auch die schulische Betreuung von Flüchtlingskindern.

Anna Güttner (42) wohnt in Kirchen-Hausen und ist verheiratet. Sie unterrichtet seit 2012 an der Schlossschule und übernahm in dieser Zeit immer wieder Inklusionsklassen, zu denen Kinder mit Lernbehinderung gehören.

Ins neue Schuljahr will das Leitungsteam „strukturiert und geordnet starten und Ansprechpartner für Eltern und Schulträger sein“. Gerade nach der Pandemiezeit solle für alle Klassen eine individuelle Übergabe zur Mitnahme ins neue Schuljahr stattfinden, so Anna Güttner. Ein Ziel der neuen Schulleitung müsse zudem die enge Zusammenarbeit mit dem Kollegium sein, sagt Carmen Fluck. „Mitgestalten, mitentscheiden, mittragen“ gelte für sie alle gemeinsam.

Im administrativen Bereich wird das Leitungsteam von Schulsekretärin Tanja Sturm unterstützt.