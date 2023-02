Hintschingen: Hasensamstag strahlt übers Dorf hinaus

Bei der Straßenfasnet am Samstag liefen die Schöntalhasen wieder zur Hochform auf. Der Hasensamstig, inzwischen in der Dorffasnet fest etabliert, erwies sich einmal mehr Narrentreff über Hintschingen hinaus. Verstärkt wurde das Megaereignis durch Gruppen und Wagen von Mauenheim und Immendingen. Aber auch Narren von Zimmern und Kirchenhausen waren gekommen.

Unter den Klängen des Fanfarenzuges bewegte sich der Umzug vom Maierhöfle durch den Ort. Das sich anschließende närrische Geschehen spielte sich vor der Feuerwehrhalle ab. Hasenchefin Marlies kündigte bei der Begrüßung des närrischen Volkes an: „Endlich können wir den Hasentanz wieder genießen.“ Mit großer Begeisterung applaudierten die Zuschauer dieser Tanzdarbietung.

Das Hasenkostüm ist das Markenzeichen der Schöntalhasen in Hintschingen. | Bild: Franz Dreyer

Bei dem sich anschließenden gemütlichen Beisammensein, verbunden mit buntem närrische Treiben, wurde lange zünftig gefeiert. Zur Auflockerung gab es auch tolle Beiträge der zu dem Highlight gekommenen auswärtigen Gruppen.

Eine faszinierende Bühnenshow, von dem närrischen Publikum restlos begeistert gefeiert, präsentierte der Hintschinger Narrenverein am Vorabend beim Bunten Abend in der rappelvollen Schöntalhalle. Die neun aufgeführten Programmpunkte waren von Ideenreichtum und toller Darstellungskunst geprägt, passend zum diesjährigen Motto: „Elefant, Schimpanse, Nilpferd und Co, Hintschingen verwandelt sich in einen Zoo.“

Lesen Sie auch:

Narri, Narro: So ausgelassen feiern die Immendinger den Schmutzigen Dunschtig