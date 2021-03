Immendingen Nur für Abonnenten vor 38 Minuten

Detail-Ergebnisse der Landtagswahl für Immendingen und Ortsteile: Im Kernort siegt die AfD vor CDU und Grünen

Kaum weitere Zugewinne für die Grünen, gebremste Talfahrt für die CDU und einige Hochburgen, in denen die AfD ihre Anhänger ins Wahllokal mobilisieren konnte: Die Landtagswahl ist in Immendingen (Kreis Tuttlingen) ein bisschen anders gelaufen als anderswo. In Zimmern liegt die AfD nur eine Stimme hinter den Grünen, aber drei Stimmen vor der CDU. Und im Kernort erreicht sie über 30 Prozent.