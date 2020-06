von Jutta Freudig

Es ist ein Regelbetrieb mit vielen neuen Regeln und etlichen Einschränkungen: Der katholische Kindergarten St. Josef hat zwar seit vier Wochen die Betreuung der Kinder wieder regulär aufgenommen, allerdings können lange nicht alle der rund 130 Kleinen aus Immendingen, Zimmern, Hintschingen und Mauenheim nun täglich auch wieder in die Einrichtung kommen.

Viele Kinder in der Notbetreuung

Der Grund ist die große Zahl der Notbetreuungskinder, die den Kindergarten im Moment besuchen. Die restliche noch vorhandene Kapazität wurde in den letzten Wochen mit Vorschülern und Kindern, die einen erhöhten Förderbedarf haben, aufgefüllt.

„Wir haben derzeit allein 40 Kinder in der Notbetreuung“, so Kindergartenleiterin Danja Kossmann. „Hätten wir bei den Rahmenbedingungen durch Corona gleich einen Regelbetrieb mit rollierendem System aufgenommen, hätten die anderen Kinder nur alle vier Wochen in den Kindergarten kommen können.

Bis 29. Juni kein Regelbetrieb

Aus diesem Grund wurde zunächst bis zum 29. Juni auf einen Regelbetrieb verzichtet. Zwar war man bei der katholischen Betreuungseinrichtung froh, ab 25. Mai zumindest wieder eingeschränkt öffnen zu können, jedoch ist die Betreuung unter den momentanen Voraussetzung eine echte Herausforderung. „Es gibt enorme Hygieneregeln, die befolgt werden müssen und uns die Arbeit mit den Kindern nicht gerade leicht machen“, erklärt Danja Kossmann.

Ehe der Kindergarten wegen der Corona-Krise im März schließen musste, hatte das Personal noch die E-Mail-Adressen der Eltern abgefragt und versucht, auf diesem Weg die Eltern der daheim gebliebenen Kinder bei der Betreuung zu unterstützen. Über Elternbriefe erhalten sie Vorschläge für Beschäftigungen, wie zum Beispiel Bastelideen, Geschichten, Lieder oder Fingerspiele.

„Wir werden weiter Tipps und Ideen an die Eltern nach Hause schicken“, betont Kindergartenleiterin Danja Kossmann. „Ab Montag, 29. Juni, beginnen wir dann wieder mit einem eingeschränkten Pandemiebetrieb für alle Kinder“. Auch dann gelten bei der Betreuung weiter die Corona-Regeln.