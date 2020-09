von Jutta Freudig

Als erster der Immendinger Sportvereine hat der Kegelsportclub seine im April wegen der Corona-Pause ausgefallene Jahreshauptversammlung nachgeholt. Auch fünf Monate später machte sich das Virus bei der Versammlung auf den Kegelbahnen des Gasthauses „Hauser“ noch in einigem mehr als nur der ungewöhnlichen Örtlichkeit bemerkbar.

Positive Bilanz für 2019/20

Sportlich und finanziell zog der KSC trotz der verkürzten Saison 2019/20 eine überaus positive Bilanz, gelang es doch drei von fünf gemeldeten Mannschaften, in die nächst höhere Liga aufzusteigen. Noch ist aber das Keglertraining von strengen Restriktionen geprägt, und keiner weiß mit Sicherheit, ob die neue Saison wie erhofft am Samstag, 12. September, beginnen kann.

Am 10. März waren die Mannschaften des Kegelsportclubs noch ein letztes Mal auf den Bahnen. Die Spieltage am 17. und 24. März fanden dann Corona-bedingt bereits nicht mehr statt. „Die Tabellenstände wurden daraufhin gewertet, als sei die Saison regulär beendet worden“, so der Sportwart der Männer, Markus Egle.

Meisterschaften und Aufstieg

Das bedeutete für die erste Männermannschaft Platz drei in der Landesliga B, für die Zweite der Männer die Meisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksliga B sowie für das Mixed-Team die Vizemeisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksliga C.

„Wir Frauen konnten in der letzten Saison endlich wieder richtig kegeln,“ erklärte Frauensportwartin Silke Schuler. Die Damen waren nach Verbands-internen Querelen von der zweiten Bundesliga in die Verbandsliga abgestiegen, wo sie sich aber entschieden wohler fühlten und sich auch weite und teure Anfahrten bis nach Mainz und Kaiserslautern sparten. Sie wurden Vizemeister. Der zweiten Damenmannschaft gelang der Aufstieg von der Bezirks- in die Landesliga.

Training seit dem 2. Juni

Seit dem 2. Juni dürfen die KSC-Mitglieder wieder trainieren: Abstände müssen eingehalten werden, je Bahn darf nur ein Kegler spielen, die Kugeln müssen desinfiziert werden und es gibt Teilnehmerlisten. Finden Spiele vor Publikum statt, gibt es auf der heimischen Bahn eine Begrenzung auf maximal 25 Personen, wobei allein die Kegler und Trainer schon rund 14 Personen ausmachen.

Zur überörtlichen Vorbereitung auf die neue Saison gibt es weniger Möglichkeiten, da viele Veranstaltungen ausfallen. Und nicht nur auf der sportlichen Seite bereitet der Ausfall von Veranstaltungen Sorge, sondern auch auf der finanziellen. „Es wird dieses Jahr kein Schlossfest geben und der Hewiball an Fasnacht wird auf 2022 verschoben,“ bedauert Kassierer Werner Ohnemus.

Immendingen Gemeindemusikkapelle Immendingen sagt „Galaabend der Blasmusik“ ab und verschiebt Feier auf 2021 Das könnte Sie auch interessieren

Zwei gute Einnahmequellen entfallen somit für den KSC. Ohnemus äußerte deshalb im Kassenbericht Dankbarkeit dafür, dass Spender und Sponsoren des Vereins – oft ebenfalls von der Corona-Krise betroffene Immendinger Betriebe – dennoch bei der Stange bleiben. Außerdem entlasten die Mitgliedsbeiträge von 48 Aktiven und 72 passiven Mitgliedern die Kasse.

Harmonie hat nicht gelitten

So geht der von Daniela Eiche und Markus Großmann geführte KSC optimistisch in die neue Saison. Dazu trägt auch die Harmonie im Verein bei, die nicht darunter gelitten hat, dass laut Schriftführer Georg Tischler so mancher gesellige Termin wegen der Corona-Vorgaben abgesagt werden musste.

Große Anstrengungen unternimmt der KSC mit seinen Jugendwarten Heike Herzog und Denis Kovacic auch in der Jugendarbeit, was Bürgermeister-Stellvertreter Gerhard Walter würdigte. Unter anderem gibt es eine Kegel-AG für Dritt- und Viertklässler. Vorerst ist es aber leider noch nicht gelungen, wieder ein größeres Jugendteam zusammenzubekommen.