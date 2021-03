von Jutta Freudig

Christian Abert hat die letzten Stationen seines rund einmonatigen Wahlkampfes um das Amt des Kolbinger Bürgermeisters beendet. Der 32-jährige Immendinger Gemeinderat und CDU-Ortsverbandsvorsitzende geht am Sonntag, 21. März, gegen zwei weitere Bewerber ins Rennen um das Amt des Rathauschefs.

Ende Januar hatte sich Abert um das Amt des Bürgermeisters in der 1260-Einwohner-Gemeinde auf dem Heuberg beworben. Der vorherige Amtsinhaber hatte seine Stelle nach 34-jähriger Amtszeit zu diesem Zeitpunkt aufgegeben.

Fünf Bewerber, drei Kandidaten

Wie sich nach Bewerbungsschluss am 22. Februar zeigte, wurden von fünf Bewerbern neben dem Immendinger noch Markus Stehle aus Emmingen-Liptingen sowie Samuel Speitelsbach aus Ravenstein offiziell als Kandidaten zugelassen. Aus formalen Gründen erhielten die beiden weiteren Bewerber Fridi Miller und Michael Paukisch keine Zulassung zur Wahl.

Was seinen Wahlkampf anging, so war es für Christian Abert von Beginn an klar, dass die Corona-Restriktionen öffentliche Veranstaltungen mit Menschenansammlungen ausbremsen würden, sagt er. Stattdessen habe er sich schriftlich an die Kolbinger gewandt und ihnen Gesprächstermine angeboten.

Kandidaten-Vorstellung musste abgesagt werden

„Daraufhin habe ich mich pro Woche von Montag bis Freitag täglich zu ein bis zwei Einzelgesprächen mit Kolbingern getroffen,“ sagt der Kandidat. Er hoffe, durch solchen Austausch mindestens ebenso viel von den Bedürfnissen der Bürger erfahren zu haben, wie es bei Wahlveranstaltungen gewesen wäre.

Abert ist auch der einzige Kandidat, der an der von der Gemeinde für Mittwoch, 10. März, anberaumten Kandidaten-Vorstellung teilgenommen hätte. Diese musste trotz eines ausgearbeiteten Hygienekonzepts allerdings kurzfristig abgesagt werden. Der Grund: Die beiden anderen Kandidaten hatten die Veranstaltung abgesagt. Abert habe seinen Wahlkampf danach mit Online-Aktionen und Gesprächen noch bis Mittwoch fortgesetzt. Jetzt liegt die Entscheidung bei den Kolbingern.