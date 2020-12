von Jutta Freudig

Die Sternsinger, die rund um den Feiertag Heilige Drei Könige sonst immer den Segen in die Häuser der katholischen Seelsorgeeinheit Immendingen/Möhringen bringen, werden 2021 erstmals nicht an die Haustüren kommen.

Die Aktion, bei der die Ministranten der fünf Immendinger Pfarreien Anfang des Jahres Spenden für Kinder in der Ukraine sammeln wollen, muss wegen der Corona-Restriktionen in einem anderen Rahmen stattfinden. In den verschiedenen Pfarrgemeinden hat man sich dafür unterschiedliche Lösungen ausgedacht:

In Immendingen werden in der Kirche Aufkleber mit dem Sternsinger-Segen und Spendentütchen ausgelegt. Die Gläubigen können die Aufkleber dann selbst an ihren Haustüren anbringen. Die Tütchen mit den Spenden werden beim Gottesdienst am Mittwoch, 6. Januar, um 10.30 Uhr in der Kirche St. Peter und Paul eingesammelt oder können im Pfarrbüro abgegeben werden.

werden in der Kirche Aufkleber mit dem Sternsinger-Segen und Spendentütchen ausgelegt. Die Gläubigen können die Aufkleber dann selbst an ihren Haustüren anbringen. Die Tütchen mit den Spenden werden beim Gottesdienst am Mittwoch, 6. Januar, um 10.30 Uhr in der Kirche St. Peter und Paul eingesammelt oder können im Pfarrbüro abgegeben werden. Ähnlich gehen die Zimmerer Minis vor. Auch dort werden die Aufkleber in der Kirche ausgelegt und die Spendentütchen werden dann beim Drei-Königs-Gottesdienst in Immendingen oder im Pfarrbüro gesammelt.

vor. Auch dort werden die Aufkleber in der Kirche ausgelegt und die Spendentütchen werden dann beim Drei-Königs-Gottesdienst in Immendingen oder im Pfarrbüro gesammelt. Die Hattinger Minis werfen Aufkleber mit dem Segensspruch in die Briefkästen im Ort. Eingesammelt werden die Spenden beim Wortgottesdienst am Mittwoch, 6. Januar, um 10 Uhr in der Hattinger St. Theopont und Synesius Kirche. Man kann sie aber auch zum Immendinger Pfarrbüro bringen.

werfen Aufkleber mit dem Segensspruch in die Briefkästen im Ort. Eingesammelt werden die Spenden beim Wortgottesdienst am Mittwoch, 6. Januar, um 10 Uhr in der Hattinger St. Theopont und Synesius Kirche. Man kann sie aber auch zum Immendinger Pfarrbüro bringen. Die Ministranten von Mauenheim haben sich dafür entschieden, Flyer mit den Segenssprüchen und Umschläge in die Briefkästen in der Pfarrgemeinde St. Bartholomäus zu werfen. Informationen zur Abgabe der Spenden sind im Flyer vermerkt.

haben sich dafür entschieden, Flyer mit den Segenssprüchen und Umschläge in die Briefkästen in der Pfarrgemeinde St. Bartholomäus zu werfen. Informationen zur Abgabe der Spenden sind im Flyer vermerkt. In Ippingen werden in der Zeit zwischen dem 2. und 6. Januar Segensbriefe verteilt, mit der Bitte, die Spendenaktion der Sternsinger trotz der schwierigen Situation zu unterstützen. In diesem Fall werden die Gläubigen gebeten, ihre Spende entweder zu überweisen oder die Spendentüte bei einem Mitglied des Ippinger Gemeindeteams abzugeben.