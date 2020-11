von Franz Dreyer

Was macht man, wenn das Wild die Ackerflächen leer frisst? Man sperrt es in ein Gehege ein. Vor fast 240 Jahren wurde diese Idee auf der Baar umgesetzt, mit Tausenden Helfern.

Berichten aus dem Jahr 1777 zu Folge wurden im Bereich der Baar umgerechnet rund 1400 Hektar Ackerland nicht mehr angebaut, weil die Landwirte nicht einmal mehr den Wert des Saatgutes hatten ernten können. Grund dafür war der große Wildschaden, den vor allem Hirsche und Wildschweine anrichteten. In den Wäldern blieben besonders die Jungkulturen wegen des Wildverbisses oftmals 25 bis 30 Jahre im Wachstum zurück.

Die Bauern beschwerten sich deshalb immer wieder bei ihrer Herrschaft. In jenen Jahren belief sich der jährliche Wildschaden, den die Kasse des Hauses Fürstenberg ersetzen musste, auf etwa 2400 Gulden. Die Gemeinden mussten teilweise rund 15 Männer anstellen, um die Feldfrüchte vor den hungrigen Tiermäulern zu schützen. Um Abhilfe zu schaffen, entschloss sich Fürst Wenzel von Fürstenberg, den Rotwildbestand stark zu reduzieren.

Der mit den Gemeinden abgestimmte Plan sah vor, im Bachzimmerer- und Ippinger Forst einen Tiergarten einzurichten, in dem sämtliches Rotwild gefangen werden soll. Wild, das sich dann außerhalb des eingezäunten Bereiches befand, sollte getötet werden.

Die Kosten für den Tiergarten übernahm die Herrschaft. Allerdings erwartete man von den Untertanen, Fuhr- und Handfron beim Aufstellen des Zaunes unentgeltlich zu leisten. Im Sommer des Jahres 1781 wurde mit dem Bau des Zaunes begonnen. Die Leitung des Projektes lag in den Händen des fürstlich-fürstenbergischen Oberjägermeisters Baron von Laßberg. Mitte September 1781 war der Tierpark, der 1934 Hektar umfasste, fertig.

Immendingen Im neuen Baugebiet Stieg II ist die Nachfrage nach Bauplätzen hoch Das könnte Sie auch interessieren

Vom 24. Bis 28. September fand eine groß angelegte Treibjagd statt, die den Tiergarten auffüllen sollte. Aus sämtlichen Städten und Dörfern der Landgrafschaft Baar wurden insgesamt 7488 Treiber aufgeboten, und zwar aus jedem Haus zwei Mann.

Sie hatten sich am Abend vor dem Eintrieb an einem ihnen genannten Ort zusammen einzufinden, sich mit Proviant für mindestens zwei Tage zu versehen und sollten möglichst mit einem Gewehr und Pulver ausgerüstet sein um blinde Schüsse abgeben zu können.

Die Beamten werden entlohnt, die Treiber schuften für umsonst

Viele Treiber hatten einen Weg von über 30 Kilometern zu ihrem angegebenen Standort zurückzulegen. Schon einige Tage vor dem Haupttrieb musste der Unterhölzer Wald durchtrieben werden. Von Westen nach Osten wurden rund 4000 Hektar durchkämmt. Während der Nacht teilte man Wachen ein, die das Wild am Entweichen hindern sollten.

Am 28. September konnte der Bretterzaun des Wildparks vollständig geschlossen werden. In den vorherigen fünf Tagen wurden 211 Stück Rotwild, 66 Hirsche und 145 Stück Kahlwild eingetrieben. Die bei der Eintreibeaktion beschäftigten fürstlichen Beamten erhielten aus der fürstlichen Kasse eine Belohnung.

1787 entstand das Jagdschloss

Das große Heer der Treiber leistete unentgeltliche Frondienste. Am Rande des Tierparks erstellte man 1787 unter dem fürstlichen Baudirektor Valentin Lehmann ein kleines Jagdschloss, das die hohen Herrschaften gerne aufsuchten. Von dem Gebäude aus konnte man durch mehrere in den Wald geschlagene Schneisen den Wildwechsel beobachten.

Die Unterhaltung des Zaunes und die Fütterung des Wildes verursachten enorme Kosten. 1812 waren die Pfosten der Zaunwand durchweg abgefault und die Bretter so morsch, dass kein Nagel mehr hielt. Man hätte einen vollständig neuen Zaun erstellen müssen.

Ende eines kühnen Projekts

Dies erschien dann aber doch als zu aufwendig. Nach langen Überlegungen entschloss sich die fürstliche Verwaltung, den großen Tiergarten aufzugeben. Von dem Rotwild wurden 100 Stück eingefangen und in den Unterhölzer Wald gebracht. Das übrige Wild erlegte man, und der Zaun wurde zum Abbruch verkauft.