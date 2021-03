von Jutta Freudig

Um mehr als die Hälfte reduziert werden soll nach einem geänderten Bauantrag die Umnutzung der Wohnungen im Gebäude Ledergasse 5 in Zimmern zu Monteurszimmern. Der Gemeinderat sprach sich in seiner jüngsten Sitzung zugunsten der Nutzungsänderung und der Verringerung der vorgesehenen Betten für Monteure von ursprünglich neun auf vier aus. Mit der Änderung geht einher, dass nur noch ein Stellplatz bei dem in einer sehr beengten Wohnlage befindlichen Objekt ausgewiesen werden muss.

Der Bedarf an günstigen Unterbringungsmöglichkeiten für Monteure sei noch immer groß, bestätigte Bürgermeister Manuel Stärk. „Es gibt viele Baustellen in der Gemeinde und auf dem Bau Beschäftigte, die teils aus dem Ausland kommen und gerade solche Zimmer suchen.“ Dennoch hatte es Bedenken seitens des Gemeinderats und des Landratsamts gegeben, als die Umnutzung des Zimmerer Wohngebäudes für gleich neun Monteure beantragt wurde.

Laut Verwaltungsvorschrift ist für zwei bis sechs Monteursbetten ein Stellplatz ausreichend

Daraufhin kam es zu dem geänderten Bauantrag und der verringerten Bettenzahl. Diese bedingt nicht mehr zwei, sondern nur noch einen Stellplatz – den man auch tatsächlich ausweisen kann. „Laut Verwaltungsvorschrift ist für zwei bis sechs Monteursbetten ein Platz ausreichend“, so Ortsbaumeister Martin Kohler. Seitens der Gemeinde wird nun allerdings eine Schlussabnahme bei dem Projekt verlangt.

Dazu forderte auch Zimmerns Ortsvorsteher Günter Heizmann auf: „Baurechtlich kann man gegen den jetzt eingereichten Bauantrag nun nichts mehr sagen, das muss aber überprüft werden.“ Er war der Ansicht, dass vier Monteursbetten in dem Gebäude auch vier Autos bedeuten könnten. „Man muss im Nachgang ein Auge darauf haben, dass das nicht aus dem Ruder läuft“ sagte der Ortsvorsteher bei der Sitzung des Gemeinderats. Tatsächlich sei die Vorort-Situation für die Anwohner in Zimmern wegen der großen Enge in der Ledergasse eine sehr schwierige.