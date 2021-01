von Jutta Freudig

Derzeit sind mit Mirjam Brunner und Carina Seemann zwei weibliche Einsatzkräfte bei der Kernortwehr in Immendingen aktiv.

Weitere Feuerwehrfrauen seien immer willkommen, sagt Abteilungskommandant Winfried Heitzmann, der mit den Leistungen der beiden sehr zufrieden ist. Grundlagen für den Dienst von Feuerwehrfrauen werden auch bei der Nachwuchsarbeit der Jugendfeuerwehr geschaffen.

4,51 Millionen Euro, darunter ein gemeindlicher Eigenanteil von 3,65 Millionen Euro, wird das neue Feuerwehrhaus im Kernort Immendingen kosten. Es soll im Bereich Hinterwieden oberhalb der Sporthalle entstehen. Die Verantwortlichen der Immendinger Wehr wurden bei der Planung des Projekts, darunter auch bei der Raumeinteilung, eng mit einbezogen.

Neben dem Platz für fünf Fahrzeuge und drei Abrollcontainern galt es bei der Raumplanung natürlich auch die Anforderungen der Feuerwehrmitglieder zu berücksichtigen.

Auf gleicher Ebene wie die Fahrzeuge befindet sich die Funkzentrale mit Besprechungsraum. Die Garderoben zum Umziehen für die Einsätze sind für 50 Männer, zehn Frauen und 16 Jungfeuerwehrleute angelegt.

Im rückwärtig ausgerichteten Obergeschoss gibt es einen Schulungsraum, einen Aufenthaltsraum mit Kleinküche, ein Kommandantenbüro sowie einen Raum für die Jugendfeuerwehr.

Rein theoretisch könnten noch weitere Plätze für Wehrfrauen im neuen Feuerwehrhaus geschaffen werden, ohne dass ein Umbau notwendig wäre, so Winfried Heitzmann. „Wir sind bei dem Neubau komplett für die Zukunft gerüstet“, sagt er.

Männer schätzen Einsatz von Frauen

Vorerst allerdings stehen nur zwei Damen im Dienst der Feuerwehr. Das ist einmal Mirjam Brunner, die nach einer elftägigen Ausbildung an der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal im Mai 2019, sogar eine von acht Gruppenführern der Abteilung Immendingen ist.

Sie wurde bei der Hauptversammlung im vergangenen Jahr zur Löschmeisterin befördert. Im Februar wird sie den Ausbilder-Lehrgang für Funkausbilder an der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal besuchen. Danach nimmt sie als Ausbilderin an dem neuen Grundausbildungslehrgang teil, der Ende März in Immendingen und Geisingen starten soll.

Löschmeisterin Mirjam Brunner ist die aktivste der Immendinger Feuerwehrfrauen. | Bild: Jutta Freudig

Außerdem ist Feuerwehrfrau Carina Seemann, aus Geisingen kommend, in der Immendinger Feuerwehr. Beide Wehrfrauen erhielten 2020 die Ehrung für 15 Jahre aktiven Feuerwehrdienst. Eine weitere weibliche Einsatzkraft in der Gesamtwehr Immendingen ist Feuerwehrfrau Caroline Nopper. Sie gehört aber der Abteilung Ippingen an.

Abteilungskommandant Heitzmann schätzt die Arbeit der Frauen in der Feuerwehr und betont, dass man gerne weitere weibliche Wehrmitglieder aufnehmen würde: „Ich wäre froh, es kämen mehr.“

Heitzmann ist – in Zeiten außerhalb der Corona-Restriktionen – auch als Ausbilder auf Kreisebene tätig und weiß, dass pro Jahrgang meist ein bis zwei Frauen die Grundausbildung oder den Lehrgang zum Truppführer absolvieren.

Neues Feuerwehrhaus Das Großprojekt Neubau eines Feuerwehrhauses im Kernort Immendingen befindet sich momentan in der Genehmigungsphase. Im vergangenen Jahr wurde die Planung erstellt und durch den Gemeinderat verabschiedet. Nach der Ausschreibung können die Arbeiten vergeben werden und der Baustart erfolgen.

Es wird mit einer Bauzeit bis zum Sommer kommenden Jahres gerechnet. Die Baukosten in Höhe von 4,51 Millionen Euro werden mit rund 850.000 Euro aus zwei verschiedenen Förderprogrammen bezuschusst.

„Sie machen ihre Sache prima“, erklärt er und schätzt auch die Nachwuchsausbildung von Mädchen in der Jugendfeuerwehr durch Jugendleiter Phillip Kannappel.

Allerdings räumt der Abteilungschef ein, dass es eine gewisse Zurückhaltung gebe, Feuerwehrfrau zu werden. „Viele haben Respekt vor der teils anstrengenden körperlichen Arbeit, zum Beispiel bei Einsätzen oder Übungen mit Atemschutz.“

Winfried Heitzmann ist aber auch überzeugt, dass es genügend Aufgaben für Frauen bei der Feuerwehr gibt und sie diese einwandfrei meistern.