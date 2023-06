Ohne ihre Verdienste und ihren persönlichen Einsatz wäre das Leben in der Gemeinde Immendingen heute undenkbar. Ehrenamtliches Engagement im sozialen, kulturellen und sportlichen Bereich ist unbezahlbar und soll daher seitens der Gemeinde in besonderer Form gewürdigt werden. Am Dienstag, 18. Juli, 19 Uhr wird wieder der „Tag des Ehrenamts“ in der Aula veranstaltet. Die Gemeindeverwaltung hat jetzt dazu aufgerufen, Meldungen für diese Ehrungsrunde einzureichen. Im Oktober 2012 hatte der Gemeinderat auf Vorschlag des damaligen Bürgermeisters Markus Hugger offiziell beschlossen, einen Tag des Ehrenamts einzuführen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte es lediglich eine Sportlerehrung im Rahmen des Neujahrsempfangs gegeben. Seit dem Ratsbeschluss finden die Ehrungen nun alljährlich statt.

Lediglich 2020 fiel die Veranstaltung coronabedingt aus, 2021 wurde sie unter Einschränkungen statt wie üblich im Juli dann im September abgehalten. Im vergangenen Jahr gab es erstmals wieder einen Tag des Ehrenamts unter normalen Bedingungen.

Für die Veranstaltung am 18. Juli sind Vereine und die Bevölkerung nun aufgerufen, Persönlichkeiten, Gruppen und Mannschaften anzuregen, die beim Tag des Ehrenamts ausgezeichnet werden sollen. Die Sportlerauszeichnung wird an erfolgreiche Einzelsportler und Mannschaften der Immendinger Vereine in verschiedenen Meisterschaftsstufen sowie für herausragende Einzelleistungen verliehen. Ferner zeichnet die Gemeinde Einwohner aus, die sich durch ihr langes herausragendes ehrenamtliches Engagement verdient gemacht oder sich bei außergewöhnlichen Anlässen bewährt haben.

Die Ehrung kann auch für ehrenamtliche Aktivität im sozialen, karitativen, kirchlichen und kulturellen Gebiet, in der freien Kinder- und Jugendarbeit, in Selbsthilfegruppen oder bei Initiativen mit Personen mit Migrationshintergrund erfolgen. Ferner werden Einwohner geehrt, die in kulturellen oder bei Leistungswettbewerben Erfolge erzielten.

Anmeldungen nimmt der Bürgerservice (Telefon 07462 24229) bis Sonntag,

25. Juni, entgegen.