von Jutta Freudig

Eine Reihe von einzelnen Bürgern in Immendingen und Helfer in den Ortsteilen haben sich an der Aktion „Gemeinsam für einen sauberen Ort“ beteiligt, die in den letzten Wochen von der Donaugemeinde ausgerufen worden ist. Mit der Ausgabe und dem Einsammeln von großen Müllbeuteln hatte die die Gemeindeverwaltung die Voraussetzung geschaffen, um die Ortsputzete zu erleichtern.

In einem Aufruf bat Bürgermeister Manuel Stärk aber auch darum, sich bei der Sammelaktion von Unrat in Landschaft und Anlagen an die Corona-bedingten Kontaktbeschränkungen zu halten.

Für eine müllfreie Umgebung

„Wir alle möchten gerne in einer sauberen Gemeinde leben, in der man sich an müllfreien Wald- und Feldwegen, öffentlichen Einrichtungen wie Spielplätzen, mit Blumenbeeten gestalteten Parkanlagen und dem naturnahen Donauufer erfreuen kann“, betonte Stärk.

Umwelt- und Naturschutz erhielten immer mehr Aufmerksamkeit in der Gesellschaft und auch schon in den Vorjahren hätten sich immer wieder Gruppen in Immendingen und den Ortsteilen um solche Säuberungsaktionen gekümmert.

Dieses Mal nahmen nach einer ersten Bilanz von Hauptamtsleiter Mark Löffler im Kernort rund zwölf Bürger an dem Gemeindeputz teil. Sie holten beim Bürgerservice die angebotenen Müllbeutel ab und stellten sie anschließend befüllt ans Tor des Bauhofs, der den eingesammelten Unrat dann entsorgte. Diese Resonanz aus der Immendinger Bevölkerung werteten sowohl Löffler als auch Bauhofleiter Peter Disch als positiv.

Im Kernort beteiligen sich zwölf Bürger

„Ich weiß, dass auch die Bürger in den Ortschaften solche Putzaktionen durchgeführt haben“, betonte Mark Löffler. Als ein Beispiel aus jüngster Zeit nannte er eine Säuberung im Bereich des Wohngebiets Am Freizeitzentrum in Zimmern und in den dortigen Parkanlagen.

Ein weiteres Beispiel für gemeinsames Engagement beim Einsammeln von Unrat hat es immer wieder auch in Ippingen gegeben. Etwas schwieriger sind die Voraussetzungen allerdings in diesem Jahr mit den Corona-Vorgaben gewesen, die keine gemeinsame Arbeit in größeren Gruppen erlaubt haben.