von Jutta Freudig

Das für Investoren vermutlich interessant Objekt „Birkenmeier-Villa“, ein historisches Gebäude an der Güterbahnhofstraße im Immendinger Gewerbepark Im-Puls, ist nach wie vor zu haben. Das Haus befindet sich bereits seit 2018 im Besitz der Gemeinde Immendingen. Sie wollte es eigentlich selbst zum Bürogebäude umbauen, was sich dann aber zerschlug. Derzeit ist sie weiter auf der Suche nach Mietern oder aber auch Käufern für die Villa, zu der noch ein für eine Produktionshalle geeignetes Grundstück angeboten wird.

Bürgermeister Manuel Stärk: „Wir bieten das Birkenmeier-Gebäude mit der Baufläche für eine Halle immer wieder an, wenn es Gewerbeanfragen gibt.“ | Bild: Jutta Freudig

Immer wieder im Angebot

„Wir bieten das Birkenmeier-Gebäude mit der Baufläche für eine Halle immer wieder an, wenn es Gewerbeanfragen gibt“, erklärt Bürgermeister Manuel Stärk zum aktuellen Stand der Dinge. Immerhin befindet sich die Villa an einem gut erschlossenen Platz im Gewerbepark Im-Puls, und die Nachfrage nach Gewerbegrundstücken in der Gemeinde Immendingen ist rege. Eigentlich sollte das Gebäude bis Anfang 2020 umgebaut werden – einziehen sollte Dienststelle des Staatsforstbetriebs des Landes Baden-Württemberg, genauer gesagt die zehn bis 15 Mitarbeiter, die für den Forstbezirk Hegau-Baar zuständig sind.

Polizei als Interessentin Als weiterer Mieter wurde noch zur Amtszeit von Bürgermeister Markus Hugger der Polizeiposten Immendingen in Erwägung gezogen. Für die Polizei ist der bisherige Platz ihrer Dienststelle im Rathaus beengt. Das scheint allerdings vom Tisch. „Die Polizei sucht immer noch nach geeigneten Räumen“, sagt Bürgermeister Stärk gegenüber dem SÜDKURIER.

Land sagt plötzlich wieder ab

Dann erhielt unerwartet Meßstetten statt Immendingen den Zuschlag für diese Behörde und die Gemeinde stoppte ihre Umbaupläne noch vor Beginn. Diese Entscheidung seitens des Landes erwies sich für Immendingen als doppelt enttäuschend, zumal die Gemeinde in ihrer Funktion als Behördenstandort gestärkt worden wäre.