von Jutta Freudig

Das Unternehmen Werner Wohnbau investiert elf Millionen Euro in den Wohnpark am Schloss, dessen Bau bereits im Oktober 2021 begann. Die Entscheidung für einen Betreiber der Anlage habe etwas Zeit in Anspruch genommen, dafür passe die nun vorgesehene Lösung „zu hundert Prozent zu dem Projekt“, erklärt Mihael Pavicic, Bereichsleiter Senioren- und Pflegeimmobilien. „

Als Betreiber für die Tagespflege und für den ambulanten Pflegedienst stellten die Investoren am Dienstag die Christliche Sozialstation Tuttlingen, den Pflegedienst des Elias-Schrenk-Hauses vor. Geschäftsführerin Karen Winterhalter und Pflegedienstleiterin Michaela Fecht-Lehmann stellten das geplante Betreuungskonzept vor.

Zweite Niederlassung entsteht

Der Pflegedienst Christliche Sozialstation Tuttlingen hat derzeit nur eine Niederlassung in Tuttlingen, bedient aber Kunden im ganzen Landkreis.

Aufgrund des demografischen Wandels werde in Immendingen und Umgebung ausreichende Bedarf für einen weiteren Pflegedienst gesehen, so Karen Winterhalter. Die Tagespflege im neuen Wohnpark sei mit 25 Plätzen geplant, die von Montag bis Freitag an einem oder mehreren Tagen gebucht werden können. Zielgruppe seien Senioren, die noch mobil sind, tagsüber aber Betreuung benötigen.

Im Immendinger Ortskern realisiert das Unternehmen Werner Wohnbau das Projekt „Wohnpark am Schloss“ mit 30 barrierefreien Wohneinheiten, einer Tagespflege mit 25 Plätzen und einer Sozialstation im Erdgeschoss des Gebäudes. Die Wohnungen sind 50 bis 107 Quadratmeter groß und durchweg mit Aufzug erreichbar. In der Tiefgarage stehen neben Kellerräumen 19 Stellplätze für die Wohnungen bereit. Das Gebäude soll nach zweieinhalbjähriger Bauzeit im Frühjahr 2024 fertiggestellt werden. Die Investitionskosten belaufen sich voraussichtlich auf elf Millionen Euro

Die älteren Menschen werden abgeholt und zurückgebracht, erhalten drei Mahlzeiten aus der Küche des Elias-Schrenk-Hauses und es gibt für sie ein Betreuungsprogramm. In der Immendinger Tagespflege arbeiten zwei Fachkräfte, eine Pflegehilfskraft und eine Betreuungskraft sowie Fahrer.

Ehrenamtliche werden gesucht

„Ehrenamtliche Unterstützer für die Beschäftigung der Senioren werden aktiv gesucht“, so die Betreiber. Das Immendinger Büro der Sozialstation soll werktags feste Öffnungszeiten haben.

Sozialpolitische Ziele werden erfüllt

Bürgermeister Manuel Stärk beglückwünschte den Investor, mit der Tuttlinger Einrichtung einen erfahrenen, regionalen Betreiber für den Pflegebereich des Wohnparks gefunden zu haben.

Die erstmals in der Gemeinde angebotene Tagespflege erfülle ein wichtiges sozialpolitisches Ziel: die pflegenden Angehörigen zu entlasten und ältere Menschen möglichst lang in ihrem gewohnten Umfeld verbleiben zu lassen.

Keine Probleme mit Handwerkern

Pavicic zeigte sich überzeugt, dass die Konzeption des Wohnparks am Schloss eine moderne Form des Wohnens für Senioren ermögliche. „Wir hatten keinerlei Probleme mit Handwerkern oder Personal“, sagte er. Daher könne man den geplanten Fertigstellungstermin des Komplexes spätestens im ersten Quartal 2024 einhalten.

Zunächst soll an dem dreieinhalbgeschossigen Gebäude aber erst einmal Richtfest gefeiert werden. Der Termin ist auf Freitag, 7. Oktober, angesetzt.