von Jutta Freudig

Wenn nicht nur die Immendinger an der Fasnacht 2021 auf heimisches Brauchtum wie den Zunftabend, den Kinderball, den Hennentanz oder den Umzug verzichten mussten, so lässt die Narrenzunft Strumpfkugler auf ihrer Internetseite dennoch viele närrische Ereignisse von heute und damals wieder aufleben. Lachen können die Zuschauer in der Donaugemeinde und dem weltweiten Netz zum Beispiel über die „Unterdorfschnallen“ Adelheid und Edeltraud, deren todernst vorgetragene Späße im Video ein wenig den ausgefallenen Live-Auftritt beim Zunftball 2021 vergessen lassen.

Nicht nur die beiden von Carina Kehm und Sabrina Spegel dargestellten, alten Damen in Trauerkleidung tragen dazu bei, dass sich ein Blick auf die Homepage der Immendinger Narrenzunft (www.strumpfkugler.de) lohnt. Darüber, dass so viele Zunftmitglieder und närrische Immendinger mit ihrer Unterstützung geholfen haben, den auf Straßen und in Sälen nicht wie gewohnt möglichen Fasnetspaß zumindest im Internet zu vermitteln, freute sich Zunftmeister Peter Grieninger im Gespräch. Er selbst und Landschaftsvertreter und Brauchtumsbeauftragter Karl-Heinz Zeller hatten bereits Anfang des Jahres am Dreikönigstag das Häsabstauben 2021 für ein Video im Netz coronakonform gestaltet.

„Außerdem wurden nun Videos der Zunftbälle von 2018, 2019 und 2020 auf unsere Homepage gestellt“, so Grieninger. Wer sie anschaut, kann sich zumindest virtuell an das närrische Feuerwerk erinnern, das sonst alljährlich über hundert Akteure der Narrenzunft auf der Bühne der Donauhalle entzünden. Weitere närrische Ereignisse wie der Kinderball wurden 2021 von zuhause aus gefeiert und ebenfalls als Videozusammenschnitt hochgeladen. Erinnert wird auch an die Sonntagsumzüge. Und noch ist die Fasnet nicht vorbei, so dass sich Gelegenheit bietet, weiterhin Immendinger Narrenevents und heimisches Fasnetbrauchtum zumindest im Internet zu verfolgen.

Den von den Corona-Restriktionen ausgebremsten Narren bleibt am Ende der Trost, den Adelheid und Edeltraud parat hatten: „2022 werdet Ihr dann wieder an der Bar geimpft...“