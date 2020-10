von Jutta Freudig

Vor einem Jahr hat der Gemeinderat von Immendingen seine Zustimmung zur Realisierung des neuen Aluminiumstegs gegeben, der die marode hölzerne Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Bahnlinie beim Hintschinger Bahnhof ersetzen soll. Die Planung wurde genehmigt, die Kosten im Etat 2020 eingestellt, der Zuschuss bewilligt.

Rund 365 Tage später befindet man sich immer noch in fast genau demselben Stadium des Projekts, nur dass inzwischen viel Schriftverkehr verfasst und Verhandlungen mit der Bahn geführt wurden. Als Problem erwies sich der Mittelpfeiler der Brücke, über den bislang keine Einigung möglich war. Nun muss der Steg wegen des schlechten Zustands abgebaut werden, ohne dass der Zeitpunkt des Neubaus in Sicht ist.

„Ein schweres Unterfangen“

„Das ist alles ein sehr schweres Unterfangen“, brachte es Bürgermeister Manuel Stärk bei der Gemeinderatssitzung auf den Punkt. „Gegen den Konzern Bahn ist jede Behörde ein Schnellboot“, so sein Vergleich.

Noch unter Bürgermeister Markus Hugger war das Brückenprojekt in Hintschingen auf den Weg gebracht worden. Selbst dessen Stellvertreterin Monika Kienzle war während ihrer Interimstätigkeit in die Verhandlungen eingebunden und inzwischen kämpft Stärk nun weiter zusammen mit Ortsbaumeister Martin Kohler und Lukas Engesser vom Ortsbauamt gegen die Blockade, die von der Bahn ausgeht.

Unterbau der alten Brücke ist marode

Fest steht, dass der vorhandene Holzsteg, der Fußgängern und Radfahrern im Bereich Hintschinger Bahnhof das Überqueren der Bahnlinie ermöglicht, einen maroden Unterbau hat und ersetzt werden muss. Deshalb ist er auch nach der Brückenprüfung 2017 gesperrt worden.

Außer der reinen Brückenfunktion trägt der Steg alle Versorgungsleitungen für den Weiler jenseits von Bahnhof und Bahnlinie. Der Gemeinderat genehmigte Ende Oktober 2019 den Ersatzneubau eines Aluminiumstegs mit Kosten von geschätzt 330.000 Euro. Ein Zuschuss von 118.000 Euro ist ebenfalls bereits zugesagt.

Bahn: Mittelpfeiler entfernt haben

Beim geplanten Neubau hatte die Gemeinde vor, den Mittelpfeiler der alten Brücke als tragendes Element bestehen zu lassen. Hier setzt die Kritik der Bahn an, die diesen Mittelpfeiler ebenfalls entfernt haben möchte. Damit warf sich die Frage auf, wer zusätzlich entstehende Kosten trägt.

Die Gemeinde habe in der Angelegenheit weitere seitens der Bahn vorgegebene „Hausaufgaben“ erledigt, so Ortsbaumeister Kohler. Ein Fachbüro wurde ebenfalls eingeschaltet. „Damit hatten wir einen Planvorlage-Berechtigten für die Bahn“, so Kohler. Dennoch komme man mit den Verhandlungen nur in kleinen Schritten voran.

Holzsteg muss dringend weg

Nun ist die Gemeinde an dem Punkt angelangt, an dem sie den maroden Holzsteg dringend aus seinen Befestigungen herausheben muss, um möglichen Unfallgefahren vorzubeugen. „Wir müssen unserer Sicherungspflicht nachkommen und haben deshalb einen Eilantrag an die Bahn gestellt,“ sagt Kohler.

Der Rückbau der Brücke muss mit dem Bahnverkehr abgestimmt werden und wird wohl nachts erfolgen. Die Leitungen müssen vom Steg herunter genommen und unter der Bahnlinie verlegt werden. Ein Datum für den Rückbau gibt es noch nicht – ebenso wenig wie für den Neubau.