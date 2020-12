Vermutlich aus Unachtsamkeit hat ein 73-jähriger Autofahrer am Dienstag, 15. Dezember, gegen 15.30 Uhr eine 59-jährige Fußgängerin übersehen, die in der Schwarzwaldstraße an einem Fußgängerüberweg die Fahrbahn querte. Laut Polizei erfasste der 73-Jährige die Frau mit seinem Auto und verletzte diese hierbei leicht. Ein Rettungswagen brachte die 59-Jährige in ein Krankenhaus.