von Franz Dreyer

Jedes Jahr wiederholt sich das gleiche Schauspiel: Die Wanderung der Amphibien zu ihren Laichplätzen. Das milde Frühlingswetter hat die Kröten, Frösche, Molche und Salamander bereits aus ihren Winterverstecken gelockt. Das Landratsamt Tuttlingen weist darauf hin, dass die alljährliche Wanderung somit früher als in den vergangenen Jahren beginnt. Die Tiere wandern massenweise zu ihren Laichplätzen und müssen hierfür auch Straßen überqueren, was eine große Gefahr für die nützlichen Tiere bedeutet.

Damit möglichst viele ihre Laichplätze unversehrt erreichen können, wurden wieder Warnschilder an den Wanderstrecken aufgestellt, welche die Autofahrer zu besonderer Aufmerksamkeit auffordern. Die kritischen Stellen sind mit Schutzzäunen versehen, die von ehrenamtlichen Helfern betreut werden.

Hier ist für die Autofahrer besondere Vorsicht und Rücksicht geboten, damit die Helfer unbeschadet ihrer Arbeit nachgehen können. Von den Tierschützern werden die laichwilligen Tiere am Fangzaun aufgesammelt und gefahrlos über die Straße umgesetzt. Trotz großer Anstrengungen müssen jedes Jahr viele Tiere ihr Leben lassen. In einigen Wochen erfolgt der Rückzug vom Laichgewässer. Auch diese Rückwanderung ist nicht ungefährlich.

Im vergangenen Jahr besonders viele Kröten

Im Raum Immendingen bilden das Bachzimmerer Tal (Immendingen – Bachzimmern – Ippingen) und die Kreisstraße von Kirchen-Hausen nach Hintschingen Schwerpunkte des Wanderungsgeschehens. In Hintschingen gehen die Laichwege sogar durch den ganzen Ort. „Im vergangenen Jahr war da eine besonders große Zahl von zu den Laichplätzen strebenden Kröten zu beobachten, so viele wie schon lange nicht mehr“, berichtet Helga Kraft. In Hintschingen widmet sich seit Jahren eine Gruppe von Frauen dem Krötenschutz. Für die etablierten Wanderstrecken im Bachzimmerer Tal werden für die Aufgabe noch Helfer gesucht. Die Organisation des Krötenschutzes liegt hier in den Händen von Branka Müller aus Seitingen-Oberflacht.

Kontakt: Wer sich für die Amphibien engagieren möchte, kann sich an Branka Müller unter Telefon (0151) 61 49 58 42 oder an die Naturschutzbehörde im Landratsamt wenden, E-Mail: umwelt@landkreis-tuttlingen.de