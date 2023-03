Mit kürzerem zeitlichem Abstand als erwartet werden in Immendingen am Sonntag, 9. Juli, bereits wieder die Motoren dröhnen. Das zwölfte American Car and Bike Meeting in der Ortsmitte soll wieder zum Treffpunkt für Liebhaber amerikanischer Fahrzeuge werden. Veranstalter ist der Sportverein 1920 TuS Immendingen zusammen mit Michael Flum, dem Gründer der Veranstaltung, die nun schon seit 15 Jahren besteht.

„Das elfte American Car Meeting war für die TuS-Mitglieder viel Arbeit, aber es hat sich gelohnt“, bilanzierte Bernd Winkler, Vorstand Wirtschaft im vierköpfigen Vorstandsteam des Sportvereins, bei der Hauptversammlung. Abgesehen von der Coronazeit war die Veranstaltung zuletzt stets im Zwei-Jahres-Rhythmus organisiert worden. 2022 übernahm der TuS erstmals die Aufgabe des Veranstalters, die bis zu diesem Zeitpunkt Michael Flum innehatte. Mit seinen Beziehungen blieb Flum aber weiter aktiv und auch optisch Frontmann des Auto-Treffens. „Wir wollen mit der Veranstaltung nun aus Jahren herauskommen, in denen ein Schlossfest stattfindet“, so Winkler. Das bedeutet, dass 2023 schon wieder ein Treffen ausgerichtet wird und sich die beiden großen Veranstaltungen in den Folgejahren abwechseln.

Nach ersten Informationen dauert das Treffen am 9. Juli von 9 bis 17 Uhr. Hauptattraktion bleiben einige hundert amerikanische Wagen verschiedener Marken aus Baujahren der aktuellen Zeit bis in die 1920er-Jahre. Außerdem gibt es eine große Zahl von Motorrädern der US-Hersteller zu sehen. Geplant sind auch wieder verschiedene Wettbewerbe, wie etwa der beliebte Motoren-Soundkontest, außerdem Dragster-Präsentationen und eine Händlermeile. Für Livemusik sorgen die „Ballroom Stompers“. Bewirtung und Organisation des Rahmenprogramms liegen beim TuS.