Auf regennasser Fahrbahn kam sie laut Mitteilung der Polizei in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab, fuhr durch einen Straßengraben und kam wieder auf der Straße zum Stehen. Die Frau blieb unverletzt. An ihrem älteren Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Polizei musste für die Bergung des Opels den Verkehr an der Unfallstelle regeln.