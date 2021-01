von Franz Dreyer

In der Hoffnung, doch etwas bieten zu können, wurde ein zehnköpfiges Gremium gebildet, das in mehreren Videokonferenzen eine Lösung suchte. Herausgekommen ist eine Narrenbaumprämierung nach dem Motto: „ Nach Weihnachten kommt Fasnet – macht aus dem Christbaum den schönsten Narrenbaum“. An die Bevölkerung geht die Bitte, ausgediente Weihnachtbäume nicht wegzuwerfen, sondern als Narrenbäumchen umzuwidmen und entsprechend zu schmücken.

Sieger wird der Besitzer des schönsten Baums. Das Ergebnis der Prämierung wird bei der Teufelsverbrennung bekanntgegeben. „Das wird eine tolle Sache und noch lustig oberdrein“, ist sich das Gremium einig. Nähere Details über den Ablauf der Aktion werden in Kürze veröffentlicht.