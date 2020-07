Ein technischer Defekt an einem Testfahrzeug führte am Mittwochnachmittag gegen 17.15 Uhr zur Fehlsteuerung eines Testwagens und in der weiteren Folge zum Zusammenstoß mit einem anderen Kraftfahrzeug auf einer der sich auf dem Prüf- und Technologiezentrums der Firma Daimler auf dem Talmannsberg befindlichen Teststrecken. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden die beiden Fahrzeugführer im Alter von 37 und 31 Jahren leicht verletzt. Ein Einsatz des Rettungsdienstes war nicht erforderlich.

Da sich der Zusammenstoß der beiden Kraftfahrzeuge im nicht öffentlichen Verkehrsraum ereignete, erfolgte die Aufnahme eines Arbeitsunfalles durch Polizeibeamte des Polizeireviers Tuttlingen.