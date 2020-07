von Jutta Freudig

Mit dem Einbringen großer vorgefertigter Betonelemente für die neue Weisenbachbrücke in der Hindenburgstraße hat das Brückenbauprojekt einen weiteren markanten Bauabschnitt erreicht. Weithin sichtbar wurden die Teilfertigelemente von einem Kran über das Bachbett gehievt und der Brückenüberbau angebracht. Bis das Bauwerk allerdings an die Straße angeschlossen wird und die Arbeiten fertiggestellt werden können, wird noch Zeit vergehen. Laut Bauzeitenplan soll das im Oktober sein.

„Die Brückenbaustelle schneidet Immendingen quasi in zwei Teile“, hatte Gemeinderätin Ute Scharre-Grüninger bei der jüngsten Sitzung des Rats erklärt und sich nach dem Fortgang der Arbeiten erkundigt. Laut Bürgermeister-Stellvertreterin Monika Kienzle wird Ortsbaumeister Martin Kohler in der letzten Sitzung vor der Sommerpause am 27. Juli einen Überblick über den Stand der aktuellen Projekte geben.

Gleicher Aufwand wie bei großer Brücke

Dabei handelt es sich neben der Weisenbachbrücke um die Sanierung der Grundschule, die Arbeiten im Sportpark Talmannsberg, die Hochwasserschutzmaßnahme in Hintschingen, den Ausbau der Kläranlage und die Fortschritte der Erschließung des Neubaugebiets „Stieg II“ in Mauenheim.

Als Antwort auf Scharre-Grüningers Frage sagte Kohler, dass der Brückenbau planmäßig vorankomme, wenn man von anfänglichen Verzögerungen absehe: „Die Weisenbachbrücke hat zwar eine kleinere Spannweite, aber der Bau erfordert dennoch den gleichen Aufwand wie bei einer großen Brücke“.

Zusätzliche Arbeiten nötig

Nachdem zuletzt die Auflager betoniert worden waren und nun der Überbau folgte, stehen in den nächsten Wochen noch viele weitere Arbeiten an. Die Fahrbahn wird in Beton auf die Teilfertigelemente gegossen und in mehreren Schritten an die Straße angeschlossen. Im Umfeld der Brücke, wie an Bachbett und Uferwänden, sind zusätzliche Arbeiten nötig.

So müssen die Immendinger vorerst noch einen Umweg in Kauf nehmen, wenn sie von der anderen Brückenseite aus das Rathaus, das Heimatmuseum, die Bibliothek oder den Kindergarten erreichen wollen.