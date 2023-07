An der Reischachschule in Immendingen fällt die Abschlussfahrt aus. Grund: Verdacht auf einen geplanten Amoklauf. Die drei Abschlussklassen müssen am 13. Juli zuhause bleiben. Warum aber werden die übrigen Schüler weiter unterrichtet? Nachfrage beim Polizeiposten Immendingen.

„Der Ausflug in den Europapark ist abgesagt, die Busse wurden abbestellt“, bestätigt Postenleiter Frank Stehle. Der Unterricht für die übrigen Klassen finde normal statt. War das Ganze nur ein Scherz?

Polizeihauptkommissar Frank Stehle leitet den Posten in Immendingen. | Bild: Hans-Jürgen Kommert (Archiv)

Jeder derartige Hinweis werde von der Polizei absolut ernst genommen, sagt Stehle. Die Beamten ermitteln deshalb auch in dem Fall. Es seien zwei betroffene Schüler und mit denen sei es bereits zur Ansprache durch die Polizei gekommen.

Das hat die Polizei herausgefunden

Das Fazit des Polizeiposten Immendingen nach den Gesprächen mit den beiden Schülern und mehreren Zeugen lautet allerdings: Es besteht keine akute Bedrohungslage. „Da ist ganz vieles nur Buschfunk“, sagt Polizeihauptkommissar Stehle.

Die Zeugen sind sich nicht einig

„Die befragten Schüler widersprechen sich auch darin, was und wo etwas gesagt wurde.“ Die verdächtigen Aussagen sollen jedenfalls nicht oder nicht nur in Social-Media-Kanälen gefallen sein. Zudem seien die angeblichen Vorfälle bereits zwei Wochen her.

Angesichts der für Donnerstag geplanten Abschlussfahrt seien aber nun Bedenken aufgekommen. Die Schulleitung habe sich daraufhin mit der Bitte um Abklärung der Sache an die Polizei gewendet. Die für die Abschlussfahrt bestellten Busse – es sollte für die drei Klassen in den Europa-Park gehen – sind laut Frank Stehle jetzt jedenfalls abbestellt.

Die Schule selbst war am Donnerstagvormittag nicht telefonisch zu erreichen. Eine schriftliche Anfrage läuft.