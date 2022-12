von Jutta Freudig

Mit allen noch funktionstüchtigen Sirenen beteiligt sich die Gemeinde Immendingen am Donnerstag, 8. Dezember, am bundesweiten Warntag. Das bedeutet, dass die Bevölkerung in Immendingen, Ippingen, Mauenheim und Zimmern um 11 Uhr mit Heultönen auf die Aktion aufmerksam gemacht wird. In Hattingen und Hintschingen funktionieren die Sirenen nicht mehr. Eigentlich hätten dieses Jahr alle Orte der Gemeinde mit neuen Warnmeldern ausgestattet werden sollen, nun aber verzögert sich die Installation bis Mitte 2023.

Grund sind Lieferschwierigkeiten

Über die aktuelle Situation hat Bürgermeister Manuel Stärk den Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung informiert. „Aufgrund von Lieferschwierigkeiten werden die neuen Sirenen voraussichtlich erst Ende Juni nächsten Jahres angebracht.“ Zumindest seien die Fristen in dem Förderprogramm, aus dem Immendingen nahezu die kompletten Kosten der Modernisierung finanzieren kann, den verzögerten Lieferzeiten angepasst worden.

„Das Thema Sirenen hat eine komplett andere Dimension erhalten.“Manuel Stärk, Bürgermeister | Bild: Jutta Freudig

Schon früh hatte Immendingen sich entschieden, die Möglichkeit der Sonderförderung durch den Bund wahrzunehmen. Im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen hatte die Gemeinde ihre in Kernort und allen Ortsteilen vorhandenen Sirenen nicht komplett demontiert. „Sie wurden in den letzten Jahren weiterhin gewartet“, so Stärk. Allerdings ersetzte man die defekten Geräte in Hattingen und Hintschingen nicht mehr. Dann kam 2021 die Flutkatastrophe im Ahrtal. „Das Thema Sirenen hat dadurch eine komplett andere Dimension erhalten“, so Stärk.

Die frühzeitige Beantragung der Mittel zum Ausbau der Sirenen-Infrastruktur aus dem Sonderförderprogramm, das in der Folge rasch überzeichnet war, gab der Gemeinde recht. Im Oktober 2021 stellte Kämmerer Patrik Müller den Förderantrag, im Februar wurden rund 71.000 Euro Fördergelder genehmigt. In seiner Aprilsitzung vergab der Gemeinderat die Arbeiten für die Erneuerung der Sirenenanlagen mit einem Aufwand von 64.000 Euro an eine Fachfirma. Diese allerdings kann aufgrund des Ansturms der Kommunen nun die neuen Anlagen nicht so schnell wie erwartet liefern.

Die Standorte Laut Informationen des Immendinger Bürgermeisters Manuel Stärk werden die neuen Warnmeldeanlagen im Gemeindegebiet im kommenden Jahr bis auf eine Ausnahme wieder dort angebracht, wo bisher die Sirenen ihre Standorte haben. Das heißt, in Immendingen auf dem (alten) Feuerwehrhaus, in Hattingen, Hintschingen, Ippingen und Zimmern auf dem Rathaus. Lediglich in Mauenheim will man das neue Warngerät nicht mehr auf dem Rathaus anbringen, sondern auf einem Mast bei der Alpenblickhalle.

Damit ergibt sich beim heutigen Warntag die Situation, dass sich die Gemeinde Immendingen nur in Kernort und drei Ortsteilen bei der bundesweiten Aktion mitmachen kann. In Immendingen befindet sich die Sirene auf dem Feuerwehrhaus, in Ippingen, Mauenheim und Zimmern auf dem Rathaus. „Die Sirenen müssen jeweils manuell ausgelöst werden“, so Hauptamtsleiter Mark Löffler. Aus den noch vorhandenen Warnanlagen ertönt um 11 Uhr dann ein Heulton und später gibt ein Dauerton die Entwarnung.

Ganz anders könnte die Situation aussehen, wenn die Sirenen bereits modernisiert wären. Die neue Sirenen-Infrastruktur ist in das bundesweite „Modulare Warnsystem“ MoWaS eingebunden und ermöglicht eine überörtliche Warnung der Bevölkerung vor Gefahren, wie zum Beispiel Hochwasser. Über die modernen Anlagen können dann neben regionalem Alarm zudem auch spezielle Warndurchsagen an die Bevölkerung vor Ort vorgenommen werden.

Zuständig für die Sirenen und ihre Unterhaltung bleibt die Gemeindeverwaltung. Die Verantwortung liegt beim Bauhof der Gemeinde und Bauhofleiter Peter Disch. Seit langem nicht mehr über Sirenen alarmiert wird die Feuerwehr, die zunächst noch per Funk, inzwischen digital zu ihren Einsätzen gerufen wird.